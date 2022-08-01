Лукашенко призвал Швейцарию к диалогу вопреки санкциям Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему швейцарскому коллеге Иньяцио Кассису поздравления с Днем основания Швейцарской Конфедерации, передает «БелТА». По информации агентства, белорусский лидер выступил за конструктивный диалог Берне и Минска, несмотря на санкции против Белоруссии со стороны Евросоюза.
«Существуют хорошие перспективы дальнейшего развития сотрудничества, несмотря на все временные сложности. К сожалению, поддержка швейцарской стороной несправедливой и недружественной санкционной политики ЕС по отношению к Республике Беларусь создает существенное препятствие для нормализации отношений между нашими государствами», — добавил Лукашенко.
С точки зрения президента Белоруссии, диалог сторон должен строиться на принципах взаимного уважения и не содержать каких-либо барьеров, что позволит эффективнее решать любые вопросы.