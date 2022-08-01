Лукашенко призвал Швейцарию к диалогу вопреки санкциям Евросоюза

«Существуют хорошие перспективы дальнейшего развития сотрудничества, несмотря на все временные сложности. К сожалению, поддержка швейцарской стороной несправедливой и недружественной санкционной политики ЕС по отношению к Республике Беларусь создает существенное препятствие для нормализации отношений между нашими государствами», — добавил Лукашенко.