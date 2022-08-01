В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
11 минут назад

Лукашенко призвал Швейцарию к диалогу вопреки санкциям ЕС

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил своему швейцарскому коллеге Иньяцио Кассису поздравления с Днем основания Швейцарской Конфедерации, передает «БелТА». По информации агентства, белорусский лидер выступил за конструктивный диалог Берне и Минска, несмотря на санкции против Белоруссии со стороны Евросоюза.

Лукашенко призвал Швейцарию к диалогу вопреки санкциям Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существуют хорошие перспективы дальнейшего развития сотрудничества, несмотря на все временные сложности. К сожалению, поддержка швейцарской стороной несправедливой и недружественной санкционной политики ЕС по отношению к Республике Беларусь создает существенное препятствие для нормализации отношений между нашими государствами», — добавил Лукашенко.

С точки зрения президента Белоруссии, диалог сторон должен строиться на принципах взаимного уважения и не содержать каких-либо барьеров, что позволит эффективнее решать любые вопросы.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители