Назван предлог для попытки самолета Пелоси сесть на Тайване

Самолет, в котором находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, может попытаться сесть на Тайване под видом технической неисправности или необходимости дозаправки. Об этом сообщает издание Global Times.

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Существует вероятность того, что Пелоси пойдет на такой риск, после чего «китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни», отмечает издание.

Вместе с тем подчеркивается, что при возникновении реальных проблем в ходе ее полета возле КНР Народно-освободительная армия этой страны окажет помощь. Так, возможна посадка в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или в других воздушных гаванях материкового Китая, указывает Global Times. Основное условие - самолет спикера должен держаться подальше от китайского Тайваня, отмечает издание.

Ранее стало известно, что борт Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 с Пелоси начал следовать на Тайвань. Самолет вылетел 30 июля с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан.