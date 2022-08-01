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5 минут назад

Назван предлог для попытки самолета Пелоси сесть на Тайване

Лера Букина

Самолет, в котором находится спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, может попытаться сесть на Тайване под видом технической неисправности или необходимости дозаправки. Об этом сообщает издание Global Times.

Назван предлог для попытки самолета Пелоси сесть на Тайване
Фото: ReutersReuters

Существует вероятность того, что Пелоси пойдет на такой риск, после чего «китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни», отмечает издание.

Вместе с тем подчеркивается, что при возникновении реальных проблем в ходе ее полета возле КНР Народно-освободительная армия этой страны окажет помощь. Так, возможна посадка в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или в других воздушных гаванях материкового Китая, указывает Global Times. Основное условие - самолет спикера должен держаться подальше от китайского Тайваня, отмечает издание.

Ранее стало известно, что борт Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 с Пелоси начал следовать на Тайвань. Самолет вылетел 30 июля с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан.

Самолет Пелоси исчез с карты Flightradar24

Турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии началось в минувшую пятницу. Согласно ожиданиям, она прибудет с визитом в Японию, Сингапур и Южную Корею. Внимание к ее поездке привлек ее возможный визит на Тайвань.

В мире,Boeing,Конгресс США,
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