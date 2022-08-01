Раскрыта уловка, позволяющая самолету Пелоси приземлиться на Тайване

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может попытаться совершить посадку на Тайване под предлогом технической неисправности или необходимости дозаправки. Об этом в понедельник пишет издание Global Times.

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Оно отмечает, что "по-прежнему возможно то, что Пелоси захочет сделать рискованный и опасный шаг, попытавшись приземлиться в аэропорту Тайваня под предлогом такой чрезвычайной ситуации, как техническая неисправность или дозаправка", в связи с чем "китайские военные патрули, радары, а также участвующие в учениях силы должны находиться в высокой степени готовности в ближайшие дни".

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При этом издание пишет, что "если с самолетом Пелоси действительно возникнут проблемы во время ее полета возле Китая, то Народно-освободительная армия Китая обеспечит защиту и позволит ей совершить посадку в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или в других воздушных гаванях материкового Китая, которые смогут предоставить профессиональные услуги и помощь при условии, что самолет спикера будет держаться подальше от китайского Тайваня".

Как отмечает Global Times, профессор Народного университета Китая Дяо Дамин выразил уверенность, что отсутствие Тайваня в официально оглашенной программе рабочей поездки Пелоси означает, что "она не смеет бросить прямой и публичный вызов Китаю". Однако он не исключил, что политик попытается посетить Тайвань в промежутках между другими пунктами назначения.

Эксперт по США Академии социальных наук Китая Люй Сян заявил изданию о том, что "отсутствие Тайваня в оглашенном плане может быть результатом коммуникации между Пелоси, Белым домом, Пентагоном и Комитетом начальников штабов". Он также отметил, что "Тайвань является запретной зоной для самолета Пелоси".

"Тем не менее Китай сделает все военные приготовления для того, чтобы предотвратить любой неожиданный шаг со стороны Пелоси в ближайшие дни. Это не оставит ей шанса бросить вызов суверенитету Китая", - приводит газета слова китайского эксперта по международным отношениям, который попросил не раскрывать его имя.

Поездка Пелоси

Делегация во главе с Пелоси в воскресенье вылетела в Азию, чтобы посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Поездка на Тайвань отсутствует в сообщении, опубликованном на официальном сайте Пелоси.