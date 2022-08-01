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17 минут назад

Си Цзиньпин разбил Байдена "в пух и прах" во время разговора о Тайване

Елена Прошина

Глава Китая Си Цзиньпин разгромил президента США Джо Байдена в телефонной беседе по вопросу Тайваня. Эпоха однополярного мира во главе с Вашингтоном подошла к концу. Такое мнение выразил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Spectator, передает РИА Новости.

Си Цзиньпин разбил Байдена "в пух и прах" во время разговора о Тайване
Фото: ReutersReuters

По его словам, СМИ привели достаточно подробностей о содержании разговора лидеров США и Китая, чтобы можно было сделать вывод: Си Цзиньпин решительно предупредил Байдена о последствиях вмешательства США в ситуацию с Тайванем. Семпа отметил, что Белый дом при этом отказался приводить точные слова главы КНР.

«Не стоит ожидать от Байдена признания, что Си Цзиньпин "разбил его в пух и прах". Но, судя по всему, именно это и произошло во время их длительного разговора», — пишет эксперт.

Он добавил, что очередное поражение Байдена во внешней политике доказывает, что однополярный мир, возглавляемый Вашингтоном, подошел к концу.

Семпа полагает, что власти Китая заметили слабость и разобщенность Соединенных Штатов, а также многочисленные ошибки Байдена во время публичных выступлений. Стремительное падение рейтинга действующего президента США подстегнуло Китай к более решительным действиям, считает аналитик.

Кроме того, Семпа напомнил, что при администрации Байдена США допустили вывод американских войск из Афганистана.

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