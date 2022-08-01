Названа причина отказа Запада от новых санкций против РФ

Западные страны пока не будут вводить новые антироссийские санкции, так как опасаются потерпеть поражение в борьбе с энергетическим кризисом. Для победы Европе могут потребоваться российские ресурсы. Об этом сообщает британская газета Financial Times, сообщает ТАСС.

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Издание отмечает, что Европейский союз в начале июня внес запрет на страховании судов, перевозящих в Европу нефть из России, но Великобритания отвергла эту инициативу.

Как пишет Financial Times, еще в мае Брюссель и Лондон намеревались запретить страховать подобные судна, но позднее Великобритания сменила позицию и запретила выдавать страховку только тем судам, которые везут нефть из России в само королевство. Газета предполагает, что такие изменения связаны с опасениями США о резком скачке цен на нефть и риске возникновения дефицита.

Как пишет издание, теперь в Европейской комиссии не исключают возможность послабления некоторых санкций, запрещающих европейским фирмам сотрудничать с российскими компаниями. Такие меры будут приняты только в случае необходимости, чтобы избежать продовольственного и энергетического кризисов.