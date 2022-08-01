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11 минут назад

"Будет сожжен и расстрелян": Неизвестные пригрозили Вучичу

Елена Прошина

Президент Сербии Александр Вучич получил письмо с угрозами его семье, детям и недвижимости. В письме указано требование признать независимость самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Вечерне новости».

"Будет сожжен и расстрелян": Неизвестные пригрозили Вучичу
Фото: ТАССТАСС

«Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косово», — говорится в письме.

Автор также угрожал детям и семье главы Сербии. Кроме того, в письме упоминались взрывные устройства, закрепленные на всех мостах в Белграде, которые будут активированы, если Вучич не выполнит указанные требования.

Вучич обратился к России

Ранее сообщалось, что в серверной части Косовска-Митровицы зазвучали сирены воздушной тревоги, людей просили оставаться в домах и держаться подальше от окон. Местные жители на Севере Косово строят баррикады. Косовские албанцы собираются в толпу в южной части города.

В полиции самопровозглашенной республики Косово сообщили, что в ходе столкновений на севере края звучали выстрелы, но никто не пострадал. При этом местные СМИ пишут, что один серб получил ранения в ходе инцидента на баррикадах в районе КПП «Ярине». Его отвезли в клинический центр Косовска-Митровица для оперативной медицинской помощи.

В мире,Александр Вучич,
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