"Будет сожжен и расстрелян": Неизвестные пригрозили Вучичу

Президент Сербии Александр Вучич получил письмо с угрозами его семье, детям и недвижимости. В письме указано требование признать независимость самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Вечерне новости».

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«Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования — признание независимости Косово», — говорится в письме.

Автор также угрожал детям и семье главы Сербии. Кроме того, в письме упоминались взрывные устройства, закрепленные на всех мостах в Белграде, которые будут активированы, если Вучич не выполнит указанные требования.

Ранее сообщалось, что в серверной части Косовска-Митровицы зазвучали сирены воздушной тревоги, людей просили оставаться в домах и держаться подальше от окон. Местные жители на Севере Косово строят баррикады. Косовские албанцы собираются в толпу в южной части города.