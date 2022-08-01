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1 час назад

Косово отложило замену паспортов и номерных знаков до 1 сентября

Ura.Ruиещё 5

Правительство Косово объявило о решении отложить процедуру введения запрета на сербские документы на территории самопровозглашенной республики до 1 сентября. Решение об отсрочке запрета на сербские документы было принято после переговоров с представителями США и ЕС. Об этом пишет Danas со ссылкой на правительство.

Косово отложило замену паспортов и номерных знаков до 1 сентября
Фото: ТАССТАСС

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова», — говорится в заявлении властей.

Ранее в правительстве Косово сообщили, что с 1 августа у всех сербов, находящихся на территории республики, будут требовать временные удостоверений личности.

Обстановка в регионе обострилась после того, как в сербских общинах Косово сербы стали блокировать дороги и строить баррикады — в знак протеста против решения местных косовских властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края машин с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами. 31 августа на границе Сербии и Косово начались локальные стычки, были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили барикады. Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что армия провозглашенного Косово в полночь на 1 августа собирается напасть на северную часть страны. Он убежден, что Сербия в любом случае победит.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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