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43 минуты назад

В Сербии рассказали о причинах нарастания напряжения в Косово

News.ru

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что запрет Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из Косово и Метохии. Об этом сообщает сербское телевидение РТС.

В Сербии рассказали о причинах нарастания напряжения в Косово
Фото: ReutersReuters

В северной части Косовска-Митровицы 31 июля была объявлена воздушная тревога, объявлено, что на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. При этом дороги блокируются, а косовские албанцы массово собираются в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону, где собираются местные сербы.

Местные СМИ сообщают, что перед новой базой пограничной полиции Косово в районе административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов спецназа в автоматическим оружием. в касках и бронежилетах.

СМИ сообщили о сигналах тревоги в Косово

Одновременно с этим президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. Также сообщается, что он намерен выступить с экстренным обращением к нации по поводу ситуации в регионе в самое ближайшее время.

В мире,Александр Вучич,
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