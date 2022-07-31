В Сербии рассказали о причинах нарастания напряжения в Косово

Директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что запрет Косово на въезд с 1 августа с сербскими личными документами и с выданными властями Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на изгнание сербов из Косово и Метохии. Об этом сообщает сербское телевидение РТС.

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В северной части Косовска-Митровицы 31 июля была объявлена воздушная тревога, объявлено, что на севере Косово сербы строят баррикады на проверенных узких участках дорог в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. При этом дороги блокируются, а косовские албанцы массово собираются в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону, где собираются местные сербы.

Местные СМИ сообщают, что перед новой базой пограничной полиции Косово в районе административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов спецназа в автоматическим оружием. в касках и бронежилетах.