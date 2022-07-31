Выступление Путина на параде ВМФ в Петербурге вызвало беспокойство в Лондоне

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час, и в прошлом году Россия уже проводила испытательные пуски «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок. На такой скорости он достигнет Лондона примерно за пять минут», - подытожил британский журналист.