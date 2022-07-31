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50 минут назад

Выступление Путина на параде ВМФ в Петербурге вызвало беспокойство в Лондоне

Майк Габриелян

В Британии забеспокоились после слов Путина о вооружении российской армии гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в ближайшие месяцы.

Тревогу выказал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент. Он пишет, что ракета, запущенная с фрегата «The Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov», может достичь Лондона за 5 минут, и остановить ее невозможно.

«Президент Владимир Путин выступил с пугающей угрозой, что российский флот получит ядерные ракеты со скоростью 12 000 км/ч», - пишет Пейшент.

Он отмечает, что Путин, выступая в День ВМФ в «имперской столице Санкт-Петербурге», сказал, что подписал новую военно-морскую доктрину.

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Президент РФ назвал гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» уникальными, и заявил, что поставка этих ракет вооруженным силам России начнется в ближайшие месяцы. Фрегат «Адмирал Горшков» «первым заступит на боевое дежурство с этим грозным оружием на борту».

«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час, и в прошлом году Россия уже проводила испытательные пуски «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок. На такой скорости он достигнет Лондона примерно за пять минут», - подытожил британский журналист.

Ранее ТАСС сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может появиться у кораблей ВМФ России в сентябре 2022 года.

В мире,Видео,Владимир Путин,
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