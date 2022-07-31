Выступление Путина на параде ВМФ в Петербурге вызвало беспокойство в Лондоне

В Британии забеспокоились после слов Путина о вооружении российской армии гиперзвуковыми ракетами «Циркон» в ближайшие месяцы.
Тревогу выказал аналитик британского издания Mirror Дуглас Пейшент. Он пишет, что ракета, запущенная с фрегата «The Admiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov», может достичь Лондона за 5 минут, и остановить ее невозможно.
«Президент Владимир Путин выступил с пугающей угрозой, что российский флот получит ядерные ракеты со скоростью 12 000 км/ч», - пишет Пейшент.
Он отмечает, что Путин, выступая в День ВМФ в «имперской столице Санкт-Петербурге», сказал, что подписал новую военно-морскую доктрину.
Президент РФ назвал гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» уникальными, и заявил, что поставка этих ракет вооруженным силам России начнется в ближайшие месяцы. Фрегат «Адмирал Горшков» «первым заступит на боевое дежурство с этим грозным оружием на борту».
«Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час, и в прошлом году Россия уже проводила испытательные пуски «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок. На такой скорости он достигнет Лондона примерно за пять минут», - подытожил британский журналист.
Ранее ТАСС сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» может появиться у кораблей ВМФ России в сентябре 2022 года.