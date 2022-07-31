Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы

Мэру Киева Виталию Кличко присвоено звание почетного гражданина Варшавы. В своем Telegram-канале он назвал это признанием отваги киевлян и всего украинского народа.
Искренне благодарю власти и жителей Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество. Это большая честь для меня и признание героизма всех киевлян, отваги украинского народа, — написал Кличко.
Он добавил, что награду от его имени получил брат — Владимир Кличко. При этом мэр Варшавы Рафал Тшасковский заверил, что Польша и дальше будет помогать Украине.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешуву, одному из первых принявшему украинских беженцев, звание города-спасителя. Он поблагодарил местную администрацию и жителей за помощь его согражданам.