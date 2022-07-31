В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
14 минут назад

Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы

News.ru

Мэру Киева Виталию Кличко присвоено звание почетного гражданина Варшавы. В своем Telegram-канале он назвал это признанием отваги киевлян и всего украинского народа.

Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Фото:  vitaliy_klitschko/t.me vitaliy_klitschko/t.me

Искренне благодарю власти и жителей Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество. Это большая честь для меня и признание героизма всех киевлян, отваги украинского народа, — написал Кличко.

Он добавил, что награду от его имени получил брат — Владимир Кличко. При этом мэр Варшавы Рафал Тшасковский заверил, что Польша и дальше будет помогать Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешуву, одному из первых принявшему украинских беженцев, звание города-спасителя. Он поблагодарил местную администрацию и жителей за помощь его согражданам.

В мире,Владимир Зеленский,Владимир Кличко,Виталий Кличко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители