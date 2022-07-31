Вучич предупредил сербов об опасности со стороны полиции Косово

Президент Сербии Александр Вучич предупредил население страны о возможных провокациях на границе с Косово. Он пояснил, что в ночь с воскресенья на понедельник полиция самопровозглашенной республики начнет силовую операцию против проживающих на севере региона сербов. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич уточнил, что полицейские будут проводить фильтрацию машин на границе. Автомобили с косовскими номера проедут через блокпосты беспрепятственно. От владельцев транспортных средств с выданными в Сербии документами потребуют перерегистрировать их на номера самопровозглашенной республики.

Глава государство подчеркнул, что положение страны очень сложное. Белград предпринимает все необходимые шаги, задействует дипломатические связи, с тем, чтобы разрешить конфликт мирным путем.

Вместе с тем, предупредил Вучич, правительство не допустит геноцида сербов. Он отметил, что в случае эскалации ситуации «Сербия победит».