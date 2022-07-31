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30 минут назад

Вучич предупредил сербов об опасности со стороны полиции Косово

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич предупредил население страны о возможных провокациях на границе с Косово. Он пояснил, что в ночь с воскресенья на понедельник полиция самопровозглашенной республики начнет силовую операцию против проживающих на севере региона сербов. Об этом пишет РИА «Новости».

Вучич предупредил сербов об опасности со стороны полиции Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вучич уточнил, что полицейские будут проводить фильтрацию машин на границе. Автомобили с косовскими номера проедут через блокпосты беспрепятственно. От владельцев транспортных средств с выданными в Сербии документами потребуют перерегистрировать их на номера самопровозглашенной республики.

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Глава государство подчеркнул, что положение страны очень сложное. Белград предпринимает все необходимые шаги, задействует дипломатические связи, с тем, чтобы разрешить конфликт мирным путем.

Вместе с тем, предупредил Вучич, правительство не допустит геноцида сербов. Он отметил, что в случае эскалации ситуации «Сербия победит».

Напомним, правительство непризнанной республики Косово объявило о мерах по отношению к проживающим в крае автовладельцам. С 1 августа в регионе прекратится действие сербских документов. Одновременно с этим начнется принудительная перерегистрация автомобилей на республиканские номера с аббревиатурой RKS.

В мире,Александр Вучич,
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