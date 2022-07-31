На Украине погиб крупный украинский бизнесмен из списка Forbes

Украинский миллиардер Алексей Вадатурский и его жена Раиса погибли в Николаеве в результате ночного обстрела. Об этом заявил руководитель администрации Зеленского Андрей Ермак, передает РИА Новости.

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75-летний Вадатурский – в прошлом советский снабженец, «красный директор». Свою карьеру он построил в СССР, став заместителем начальника Николаевского областного управления хлебопродуктов в 80-90 годы.

На постсоветской Украине он превратился во владельца крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон», также занимался судостроением. Владел 70 тысячами гектаров сельхозугодий, контролировал зерноперевалочный терминал на территории Черноморского судостроительного завода.

В 2007 году ему было присуждено звание «Героя Украины» за «выдающийся личный вклад в укрепление потенциала агропромышленного комплекса».