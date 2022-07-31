В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань

Запланировав посещение Тайваня спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси допустила ошибку, сообщил изданию Foreig Policy профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.
Он считает, что третьему лицу в Соединенных Штатов не следовало заявлять о своих планах публично. Эксперт считает, что Пелоси нужно было просто приехать на остров, как в случае с неожиданным визитом британского премьера Бориса Джонсона в Киев.
Крениг отмечает, что Пелоси и Белый дом не могут пойти на попятную, в противном случае это будет говорить о подчинении воле КНР. В этом случае Коммунистическая партия Китая расценило такой шаг как право вето на графики поездок официальных лиц США.
Пелоси вылетела из Соединенных Штатов в азиатский регион 30 июля. На фоне ее возможного визита на Тайвань военно-морские силы Китая инициировали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Как считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, ситуация с турне в Азию Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной. Она назвала «полеты во сне и наяву» американского политика опасным военно-политическим авантюризмом.