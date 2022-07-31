В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань

Елена Прошина

Запланировав посещение Тайваня спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси допустила ошибку, сообщил изданию Foreig Policy профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.

В США назвали ошибку Пелоси в ситуации с полетом на Тайвань
Фото: ReutersReuters

Он считает, что третьему лицу в Соединенных Штатов не следовало заявлять о своих планах публично. Эксперт считает, что Пелоси нужно было просто приехать на остров, как в случае с неожиданным визитом британского премьера Бориса Джонсона в Киев.

Крениг отмечает, что Пелоси и Белый дом не могут пойти на попятную, в противном случае это будет говорить о подчинении воле КНР. В этом случае Коммунистическая партия Китая расценило такой шаг как право вето на графики поездок официальных лиц США.

Пелоси вылетела из Соединенных Штатов в азиатский регион 30 июля. На фоне ее возможного визита на Тайвань военно-морские силы Китая инициировали двухдневные учения в Южно-Китайском море. Как считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, ситуация с турне в Азию Нэнси Пелоси является неадекватной и сюрреалистичной. Она назвала «полеты во сне и наяву» американского политика опасным военно-политическим авантюризмом.

В мире,Борис Джонсон,Мария Захарова,МИД России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители