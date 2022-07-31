NI: США могут уговорить Киев вернуться к дипломатии

Эксперты основываются на том, что ни одна из сторон не может выполнить свои максимальные военные цели: Россия не может завоевать всю Украину, а Киев не может полностью вытеснить российские войска. При этом Украине нужны гарантии того, что Россия не будет и дальше пытаться стереть ее с лица земли, а Россия не позволит НАТО разместиться вдоль своей границы.