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28 минут назад

NI: Вашингтону следует склонить Киев к восстановлению переговорного процесса с Москвой

Елена Прошина

Властям Соединенных Штатов следует склонить Украину к завершению вооружённого конфликта с Москвой путём поиска компромисса в переговорном процессе с Россией, сообщает издание The National Interest со ссылкой на экспертов в области международной безопасности Стивена Саймона и Джонатана Стивенсона.

NI: США могут уговорить Киев вернуться к дипломатии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, Вашингтон и Североатлантический альянс должны понимать, что Киев должен воспользоваться первой возможностью разрешить конфликт при помощи дипломатии. В противном случае поставкам вооружения и финансированию Украины придёт конец.

Обозреватели считают, что итоговое решение конфликта должно учитывать интересы российских властей. При этом дальнейшая эскалация конфликта с каждым днём приводит к осложнению будущей работы дипломатических сотрудников.

Эксперты основываются на том, что ни одна из сторон не может выполнить свои максимальные военные цели: Россия не может завоевать всю Украину, а Киев не может полностью вытеснить российские войска. При этом Украине нужны гарантии того, что Россия не будет и дальше пытаться стереть ее с лица земли, а Россия не позволит НАТО разместиться вдоль своей границы.

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