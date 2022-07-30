У выздоровевшего Байдена снова выявили коронавирус

Антигенный тест президента США Джо Байдена показал в субботу положительный результат, глава государства чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, но возвращается на карантин. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора .

"После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром", - отметил доктор.

Он добавил, что Байден "не испытывает симптомов [COVID-19] и продолжает чувствовать себя довольно хорошо". Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин.