У выздоровевшего Байдена снова выявили коронавирус

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15 минут назад

Результат теста на COVID Байдена положительный

ТАСС

Антигенный тест президента США Джо Байдена показал в субботу положительный результат, глава государства чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, но возвращается на карантин. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

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Фото: ReutersReuters

"После отрицательных результатов теста во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, результат теста на антиген президента оказался положительным в субботу поздним утром", - отметил доктор.

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Он добавил, что Байден "не испытывает симптомов [COVID-19] и продолжает чувствовать себя довольно хорошо". Однако, продолжил врач, в связи с положительным результатом теста на антиген, глава государства снова уходит на карантин.

В мире,Кевин О'коннор,Джозеф Байден,
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