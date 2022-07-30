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3 минуты назад

В Киеве приняли решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса

ТАССиещё 2

Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом в субботу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал к эвакуации жителей Донецкой области
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти страны намерены провести обязательную эвакуацию жителей Донбасса. Она пояснила, что в подконтрольных Киеву районах отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения, что создаст угрозу для людей в зимнее время. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, "он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь".

Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

В четверг Верещук объявила о создании на Украине штаба для эвакуации людей из подконтрольной части Донбасса и призвала жителей выехать в центральные и западные регионы страны.

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