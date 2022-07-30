Зеленский призвал к эвакуации жителей Донецкой области

"Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь - и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале .

Ранее в субботу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что власти страны намерены провести обязательную эвакуацию жителей Донбасса. Она пояснила, что в подконтрольных Киеву районах отсутствует газоснабжение и нет надлежащего электроснабжения, что создаст угрозу для людей в зимнее время. По ее словам, если человек отказывается от эвакуации, "он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь".