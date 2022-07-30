Самолет Пелоси исчез с карты Flightradar24

Самолет главы Конгресса США Нэнси Пелоси «Боинг C-40 Clipper» исчез с экрана Flightradar24. При попытке запроса по номеру рейса сервис сообщает, что отслеживание полета не производится, так как воздушное судно приземлилось или находится вне зоны действия.
Напомним, что ранее самолет с американской делегацией на борту приземлился на Гавайских островах, в аэропорту Гонолулу.
Следующий пункт назначения держится в секрете в целях безопасности.
Напомним, что Нэнси Пелоси намеревается в ходе своего турне посетить Южную Корею, Сингапур и другие государства Юго-Восточной Азии. В планах также значится визит в Тайвань, но этот пункт остается под вопросом, так как против посещения острова категорически выступают власти Китая.