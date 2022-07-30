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10 минут назад

Самолет Пелоси исчез с карты Flightradar24

Елена Прошина

Самолет главы Конгресса США Нэнси Пелоси «Боинг C-40 Clipper» исчез с экрана Flightradar24. При попытке запроса по номеру рейса сервис сообщает, что отслеживание полета не производится, так как воздушное судно приземлилось или находится вне зоны действия.

Самолет Пелоси исчез с карты Flightradar24
Фото: ReutersReuters

Напомним, что ранее самолет с американской делегацией на борту приземлился на Гавайских островах, в аэропорту Гонолулу.

Следующий пункт назначения держится в секрете в целях безопасности.

Самолет Нэнси Пелоси покинул американскую авиабазу Эндрюс

Напомним, что Нэнси Пелоси намеревается в ходе своего турне посетить Южную Корею, Сингапур и другие государства Юго-Восточной Азии. В планах также значится визит в Тайвань, но этот пункт остается под вопросом, так как против посещения острова категорически выступают власти Китая.

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