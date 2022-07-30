Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

«Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.