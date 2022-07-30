В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
15 минут назад

Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области

Ura.Ru

Из Донецкой области, подконтрольной Украине, эвакуируют около 200 человек. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Украина объявила обязательную эвакуацию из Донецкой области
Фото: ReutersReuters

«Мы приняли решение создать такой штаб [по эвакуации жителей] и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы. 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан», — сказала Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

Причиной стало отсутствие газоснабжения в Донецкой области, зимой там не будет тепла, отметила Верещук. Вице-премьер рассказала, что в Донецкой области 52 тысячи детей и их нужно эвакуировать. Эвакуация не будет принудительной, в случае отказа жители подпишут соответствующую форму, рассказала она.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам ДНР и ЛНР. Российским военным уже удалось освободить всю территорию ЛНР. Украина хочет максимально навредить мирному населению Донбасса, цитирует телеканал 360 постпреда РФ при ООН Василия Небензню. В Россию эвакуировали более 25 тысяч человек из Донбасса и Украины, передает RT.

31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители