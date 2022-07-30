Самолет Нэнси Пелоси совершил посадку в Гонолулу

Самолет «Боинг C-40 Clipper» спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайских островах. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Следующая точка полета пока неизвестна. Аналитики предполагают, что американская делегация может направиться на Тайвань.
Ранее сообщалось, что НОАК проводит масштабные военные учения в двух провинциях. По данным экспертов, причиной для интенсификации боевой учебы послужил запланированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
На время проведения маневров введен запрет для прохода судов через Тайваньский пролив. Возможно также блокирование воздушного пространства.