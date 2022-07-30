Самолет Нэнси Пелоси совершил посадку в Гонолулу

Самолет «Боинг C-40 Clipper» спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайских островах. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

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Следующая точка полета пока неизвестна. Аналитики предполагают, что американская делегация может направиться на Тайвань.

flightradar24.com

Ранее сообщалось, что НОАК проводит масштабные военные учения в двух провинциях. По данным экспертов, причиной для интенсификации боевой учебы послужил запланированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань.