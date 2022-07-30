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51 минуту назад

Самолет Нэнси Пелоси совершил посадку в Гонолулу

Елена Прошина

Самолет «Боинг C-40 Clipper» спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу на Гавайских островах. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет Нэнси Пелоси совершил посадку в Гонолулу
Фото: ReutersReuters

Следующая точка полета пока неизвестна. Аналитики предполагают, что американская делегация может направиться на Тайвань.

flightradar24.com

Ранее сообщалось, что НОАК проводит масштабные военные учения в двух провинциях. По данным экспертов, причиной для интенсификации боевой учебы послужил запланированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Самолет Нэнси Пелоси покинул американскую авиабазу Эндрюс

На время проведения маневров введен запрет для прохода судов через Тайваньский пролив. Возможно также блокирование воздушного пространства.

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