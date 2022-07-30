Британский политик Борис Джонсон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании до сентября 2022 года, не сменит свой кабинет на кресло генсека Североатлантического альянса. Он не подходит по важным критериям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Источник отметил, что в настоящее время руководство организации пришло к консенсусу по вопросу о том, кто станет следующим руководителем альянса. Это в обязательном порядке должна быть представительница одной из стран, недавно принятых в НАТО.

Джонсон не является ни женщиной, ни гражданином соответствующего государства. Следовательно, шансов у него нет, подчеркнул собеседник агентства.

Он пояснил, что оптимальной кандидаткой на этот пост является политик Кая Каллас, которая была премьер-министром Эстонии с 26 января 2021 года по 8 июля 2022 года.