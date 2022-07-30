Журналистка шокировала американского телеведущего словами о Путине и России

Американский политолог Энн Коултер раскритиковала российскую политику США во время популярного ток-шоу. Телеведущий Пирс Морган и находившиеся в студии гости были шокированы ее словами, пишет РИА «Новости».

Энн Коултер подчеркнула, что в сложившейся вокруг Украины ситуации виноват Североатлантический альянс. Она потребовала, чтобы Запад прекратил поддержку Киева.

Аналитик уточнила, что «не защищает президента России Владимира Путина». При этом она отметила, что не понимает, почему США и Великобритания должны вмешиваться во внутренние дела Москвы.

Коултер добавила, что необходимость в НАТО отпала после распада СССР, но власти США продолжили агрессивную внешнюю политику.