На сайте Зеленского появилась петиция против Арестовича

На сайте офиса президента Укараины появилась петиция с требованием запретить советнику главы офиса Алексею Арестовичу публично выступать и давать интервью до окончания военной спецоперации России.
«Он постоянно унижает Украину и украинский народ и рассказывает, что мы фашисты, не имеющие культуры. Этот человек официально заявляет, что хочет возродить СССР на Украине, что противоречит пути нашего государства. Также прошу СБУ проверить его на предмет связей этого человека с Россией и российскими спецслужбами», — говорится в петиции.
Петиция была размещена 29 июля. К данному моменту она собрала 115 голосов из 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. На то, чтобы собрать это количество голосов, у этой петиции есть еще 92 дня.
Ранее Арестович заявлял, что ВСУ уничтожат Крымский мост при «первой технической возможности».
Он также провозглашал украинцев «воинами света».