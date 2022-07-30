На сайте Зеленского появилась петиция против Арестовича

«Он постоянно унижает Украину и украинский народ и рассказывает, что мы фашисты, не имеющие культуры. Этот человек официально заявляет, что хочет возродить СССР на Украине, что противоречит пути нашего государства. Также прошу СБУ проверить его на предмет связей этого человека с Россией и российскими спецслужбами», — говорится в петиции.