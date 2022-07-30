Колумнист Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian рассказал, что санкции привели к усилению президента РФ Владимира Путина и укреплению российского рубля. Западные страны получили совсем не тот эффект, что ожидали.

Обозреватель отметил, что санкционная политика против Москвы стала «самой непродуманной и контрпродуктивной» за последние годы. Он подчеркнул, что военная помощь Киеву была «оправдана», но экономические меры оказались неэффективными.

В результате, цены на энергоносители на мировых рынках взлетели, как ракеты, пояснил Дженкинс. Быстрыми темпами растет инфляция, нарушились логистические цепочки, миллионы людей нуждаются в еде, топливе, удобрениях.

На фоне этого, констатирует автор, власть Владимира Путина становится только сильнее. Рубль вырос и стал одной из самых сильных валют в мире. Платежный баланс России «достиг беспрецедентного профицита». Заморозка золотовалютных резервов, в конечном итоге, не привела к значимым последствиям для Москвы.