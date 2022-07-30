Колумнист Саймон Дженкинс в статье для британской газеты The Guardian рассказал, что санкции привели к усилению президента РФ Владимира Путина и укреплению российского рубля. Западные страны получили совсем не тот эффект, что ожидали.
Обозреватель отметил, что санкционная политика против Москвы стала «самой непродуманной и контрпродуктивной» за последние годы. Он подчеркнул, что военная помощь Киеву была «оправдана», но экономические меры оказались неэффективными.
В результате, цены на энергоносители на мировых рынках взлетели, как ракеты, пояснил Дженкинс. Быстрыми темпами растет инфляция, нарушились логистические цепочки, миллионы людей нуждаются в еде, топливе, удобрениях.
На фоне этого, констатирует автор, власть Владимира Путина становится только сильнее. Рубль вырос и стал одной из самых сильных валют в мире. Платежный баланс России «достиг беспрецедентного профицита». Заморозка золотовалютных резервов, в конечном итоге, не привела к значимым последствиям для Москвы.
Россия «медленно,[но верно] приспосабливается к новым обстоятельствам», поясняет Дженкинс. Рестрикции способствовали развитию торговли с Китаем, Ираном и Индией. На смену ресторанам McDonald’s по всей стране пришла российская сеть «Вкусно и точка».