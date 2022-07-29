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14 минут назад

Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки

Елена Прошина

Фотосессия президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue представила ситуацию в их стране в качестве чего-то несерьезного и может заставить американцев усомниться в искренности слов и поступков Киева. Такое мнение в своей статье для The Federalist высказала помощница редактора журнала Элли Рейнолдс.

Зеленский рискует потерять поддержку США из-за одной ошибки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она считает, что своими действиями Зеленский только «обостряет российско-украинский кризис и втягивает Запад в прямое противостояние с РФ», которая обладает ядерным оружием, когда должен наоборот «вести мирные переговоры».

«Он пользуется сочувствием со стороны мирового сообщества и устраивает фотосессии в Vogue, в то время как его народ страдает», — отметила Рейнолдс, назвав фотосессию «комично-драматичной».

Она уверена, что Зеленский переоценивает поддержку обычных американцев, для которых пусть и имеют значение «глянцевые картинки Vogue», однако прямо сейчас они «борются с инфляцией и задаются вопросом, помогли ли миллиарды долларов, собранные из их налогов, профинансировать эту фотосессию». А президент Украины все продолжает требовать от них новые суммы на свои нужды, подчеркнула Рейнолдс.

Стоит отметить, что Зеленского уже не раз подвергали критике на Западе за неподобающий внешний вид и деятельность на посту главы государства. В частности, во время визита лидеров Франции, Германии и Италии в Киев он надел на встречу с ними военную форму вместо официального делового костюма, а неделю назад лично пообщался с американским актером и комиком Беном Стиллером. В то же время супругу Зеленского Елену обвинили в превышении полномочий после ее требований во время визита в США предоставить Украине новые западные системы ПВО.

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