Зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян в Бразилии

В Минздраве Бразилии подтвердили первый в стране случай гибели человека в результате заболевания оспой обезьян. Об этом пишет портал Globo.

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Отмечается, что 41-летний мужчина был доставлен в больницу города Белу-Оризонти. Он является столицей расположенного на юго-востоке Бразилии штата Минас-Жерайс.

Врачи зафиксировали у заболевшего существенные проблемы с иммунитетом. Вследствие вызванных ими осложнений бразильцу потребовалась госпитализация.

По данным портала, оспа обезьян передается от человека к человеку различными способами. В том числе, воздушно-капельным путем, при тесном контакте с биологическими жидкостями, использованным постельным бельем. Кроме того, она опасна для людей с открытыми ранами.

Журналисты подчеркнули, что обычно заболевание постепенно «проходит само по себе», при домашнем лечении. Его симптомы наблюдаются в течение 2-4 недель. Возможно тяжелое протекание болезни, но это наблюдается в редких случаях.

Оспа обезьян менее опасна, чем ликвидированная в 1980 году оспа человека. Смертность от нее достигает от 3 до 6%, в то время как от «классической» она составляла до 30%, пояснили в редакции.