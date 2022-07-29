Британия отказала Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту

Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые находятся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание Barron's.

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Агентство уточняет, что судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу представителя оппозиции Хуана Гуаидо «касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV), сделанных Гуаидо». Согласно вердикту, решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом в том числе и из-за того, что многие судьи поддерживают действующего главу государства.

По данным AFP, центральный банк Венесуэлы оценивает шансы подачи апелляции.