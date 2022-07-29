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37 минут назад

Британия отказала Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту

Высокий суд Великобритании отклонил иск президента Венесуэлы Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму около двух миллиардов долларов, которые находятся в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание Barron's.

Британия отказала Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту
Фото: ReutersReuters

Агентство уточняет, что судья Сара Кокерилл вынесла решение в пользу представителя оппозиции Хуана Гуаидо «касательно назначений в Центральный Банк Венесуэлы (BCV), сделанных Гуаидо». Согласно вердикту, решения Верховного суда Венесуэлы не могут быть признаны английским правом в том числе и из-за того, что многие судьи поддерживают действующего главу государства.

По данным AFP, центральный банк Венесуэлы оценивает шансы подачи апелляции.

В Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки на 930 миллионов евро. Ранее суд Лондона признал законность «временного президентства» Гуайдо как причину не возвращать их действующему правительству Венесуэлы. Позже Апелляционный суд Англии принял в споре сторону Банка Венесуэлы, обжаловавшего решение лондонского суда.

В мире,Хуан Гуаидо,
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