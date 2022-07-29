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1 час назад

Обломки HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке

Lenta.ru

На месте обстрела тюрьмы в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР) были найдены обломки боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.

Обломки HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на некоторых боеприпасах сохранились части номеров.

РСЗО M142 HIMARS была разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы отдельных снарядов достигает 80 километров. С конца июня применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.

Раскрыты подробности удара ВСУ по тюрьме с пленными «азовцами»

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки по исправительному учреждению погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Уточнялось, что удар был нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS. Впоследствии число погибших увеличилось до 53.

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) отрицают удары по тюрьме в Еленовке. Вместе с тем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел ВСУ был умышленным, так как у украинского руководства появилось «желание уничтожить» тех, кто начал давать показания.

В мире,Денис Пушилин,
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