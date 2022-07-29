Обломки HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке

На месте обстрела тюрьмы в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР) были найдены обломки боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, передает корреспондент РИА Новости.

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Отмечается, что на некоторых боеприпасах сохранились части номеров.

РСЗО M142 HIMARS была разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Способна нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы отдельных снарядов достигает 80 километров. С конца июня применяются украинскими войсками против российских и союзных сил.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки по исправительному учреждению погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Уточнялось, что удар был нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS. Впоследствии число погибших увеличилось до 53.