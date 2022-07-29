Политолог спрогнозировал будущее Зеленского

После завершения российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский может оказаться либо на вилле в США, либо в руках российского правосудия. Такой прогноз для Ura.ru сделал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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По мнению эксперта, все будет зависеть от того, будет ли Вашингтон доволен поведением украинского лидера.

«Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять все, что ему говорят», - считает он.

Если же Владимир Зеленский своими действиями вызовет недовольство властей США, то в Вашингтоне «позаботятся о том, чтобы российская юстиция его достала», уверен Владимир Брутер.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».