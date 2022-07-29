В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
19 минут назад

Политолог спрогнозировал будущее Зеленского

Алиса Селезнёва

После завершения российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский может оказаться либо на вилле в США, либо в руках российского правосудия. Такой прогноз для Ura.ru сделал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Политолог спрогнозировал будущее Зеленского
Фото: ReutersReuters

По мнению эксперта, все будет зависеть от того, будет ли Вашингтон доволен поведением украинского лидера.

«Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять все, что ему говорят», - считает он.

Если же Владимир Зеленский своими действиями вызовет недовольство властей США, то в Вашингтоне «позаботятся о том, чтобы российская юстиция его достала», уверен Владимир Брутер.

В США поставили Зеленского на место после слов о проблемах американцев

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что украинские власти находятся под полным влиянием западных стран и именно они не дают Киеву вести переговоры о мире.

В мире,Владимир Брутер,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители