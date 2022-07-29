Политолог спрогнозировал будущее Зеленского

После завершения российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский может оказаться либо на вилле в США, либо в руках российского правосудия. Такой прогноз для Ura.ru сделал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По мнению эксперта, все будет зависеть от того, будет ли Вашингтон доволен поведением украинского лидера.
«Его будет ждать вилла во Флориде, если будет хорошо себя вести и не будет колебаться от линии коллективного Вашингтона. Обязательно будет тотальная защита, если он будет выполнять все, что ему говорят», - считает он.
Если же Владимир Зеленский своими действиями вызовет недовольство властей США, то в Вашингтоне «позаботятся о том, чтобы российская юстиция его достала», уверен Владимир Брутер.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
При этом глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что украинские власти находятся под полным влиянием западных стран и именно они не дают Киеву вести переговоры о мире.