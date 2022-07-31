Экс-чиновник Пентагона: Эрдоган достоин Нобелевской премии мира

«Внешняя политика Эрдогана может быть агрессивной и непоследовательной, но сделка стала возможной только потому, что ему удалось сохранить хорошие отношения с двумя сторонами конфликта. Его авторитарная внутренняя политика делает маловероятным, что либеральный норвежский Нобелевский комитет уделит ему много внимания, но, безусловно, Эрдоган заслуживает, по крайней мере, номинации на Нобелевскую премию мира», — написал Закхейм для американского издания The Hill. Он назвал соглашение по зерну большим триумфом Эрдогана и отметил, что этот договор спасает жизни.