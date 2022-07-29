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18 минут назад

Кулеба начал «борьбу» с Лавровым за Африку

Никита Бородкин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вступил в «борьбу» за Африку и заявил, что собирается посетить ее страны. Как сообщает РБК, глава украинского МИД решил отправиться в политическое турне после того, как государства континента посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кулеба начал «борьбу» с Лавровым за Африку
Фото: ReutersReuters

Кулеба отметил, что в первую очередь посетит страны Центральной Африки, однако не рассказал, какие. Глава ведомства добавил, что хоть внешняя политика Украины в основном сконцентрирована на европейских и евроатлантических проблемах, интересы Киева распространяются на весь мир. В частности, сейчас президент Украины Владимир Зеленский активно общается с лидерами государств Африки.

Лавров поставил африканские страны перед историческим выбором

Напомним, что в прошлом месяце Зеленский выступил перед Африканским союзом, заявив, что Африке пришлось стать «заложником» кризиса на Украине из-за перебоев в поставках продовольствия. В свою очередь, власти РФ отмечали, что сложная ситуация сложилась еще до спецоперации, а обвинения России беспочвенны.

Ранее в июле глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. Там он встретился с властями стран, а также с председателем Лиги Арабских государств.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,Лига арабских государств,
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