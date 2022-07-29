Кулеба начал «борьбу» с Лавровым за Африку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вступил в «борьбу» за Африку и заявил, что собирается посетить ее страны. Как сообщает РБК, глава украинского МИД решил отправиться в политическое турне после того, как государства континента посетил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Кулеба отметил, что в первую очередь посетит страны Центральной Африки, однако не рассказал, какие. Глава ведомства добавил, что хоть внешняя политика Украины в основном сконцентрирована на европейских и евроатлантических проблемах, интересы Киева распространяются на весь мир. В частности, сейчас президент Украины Владимир Зеленский активно общается с лидерами государств Африки.

Напомним, что в прошлом месяце Зеленский выступил перед Африканским союзом, заявив, что Африке пришлось стать «заложником» кризиса на Украине из-за перебоев в поставках продовольствия. В свою очередь, власти РФ отмечали, что сложная ситуация сложилась еще до спецоперации, а обвинения России беспочвенны.