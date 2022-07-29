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11 минут назад

«Известия» рассказали о проявлении русофобии в Финляндии

Елена Прошина

В Финляндии стало известно о проявлении русофобии, сообщают «Известия».

«Известия» рассказали о проявлении русофобии в Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идёт как о рукоприкладстве в кафе, так и о порче автомашин. Так, пожилая русскоязычная женщина столкнулась с ситуацией, когда местный житель выгонял ее из заведения общепита и угрожал смертельной расправой. Чтобы решить ситуацию, женщина по-фински пыталась объяснить, что более 30 лет проживает в Скандинавии, однако это не остановило мужчину — он поднял на нее руку.

Как заявил финский журналист Кости Хейсканен, в Иматре распространяются антироссийские повестки и наклейки. В хельсинкских группах в соцсетях возмущенные финны пишут о том, что заполонившие хельсинский хаб аэропорта дорогие российские машины надо ломать.

Заявления о порче транспортных средств лежат в полицейском участке приграничной Иматры. Там же принято решение со следующей недели включать украинский гимн при торжественном сбросе воды в водохранилище, которое считается главной достопримечательностью города.

Водители автобусов, которые возят туристов из Санкт-Петербурга в Финляндию, говорят, что нередко на остановках для россиян появляются машины с украинскими флагами и гимном.

Жертвой русофобии стал монумент мира в Хельсинки. В ближайшее время памятник и вовсе могут снести. Его автор — российский архитектор. Это подарок от мэрии Москвы.

В мире,Правительство Москвы,
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