В США поставили Зеленского на место после слов о проблемах американцев

Президенту Украины не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам Соединенных Штатов, требуя при этом от американского правительства дальнейшей поддержки Киева, пишет National Review.

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В статье со ссылкой на опрос исследовательского «Центра Пью», который проводился в мае, говорится, что семеро из десяти жителей США считали инфляцию большой проблемой для Америки. Как пишет журнал, инфляция существует во многих странах мира. При этом в последнем интервью журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский назвал ее «делом второстепенным».

После замечание ведущего о том, что все больше жителей США сомневаются в том, что американские власти должны тратить внушительные средства на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, глава государства ответил, что инфляция и коронавирус - «ничто».

Американское издание считает, что не президенту Украины определять внешнюю политику Вашингтона. Вместо этого украинскому лидеру необходимо отказаться от «мутных отсылок к неким общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес жителей США из рабочего и среднего класса, которые недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды долларов утекают из казны в чужую для них страну.