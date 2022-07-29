Презрительные слова Зеленского о США возмутили телеведущего

«Украинские власти перестали скрывать, что от США им нужны только деньги. Они (украинские власти) относятся к нам (США) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», — заявил Карлсон.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе.