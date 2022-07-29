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1 час назад

Презрительные слова Зеленского о США возмутили ведущего Fox News

Ura.Ruиещё 14

Президент Украины Владимир Зеленский показал полное пренебрежение интересами США. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Презрительные слова Зеленского о США возмутили телеведущего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинские власти перестали скрывать, что от США им нужны только деньги. Они (украинские власти) относятся к нам (США) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют», — заявил Карлсон.

Страны Запада ввели масштабные санкции против России в связи с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкционное давление «недружественных стран» имеет негативный эффект и для самих западных государств. Так, например, США столкнулись с рекордным ростом инфляции, а Конгресс страны обвинил действующего президента Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергокризисе.

Стала известна реакция Байдена на просьбу Зеленского

В США также раскритиковали отношение Зеленского к их стране. Журналист Нейт Хохман в журнале National Review заявил, что украинцам не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Штатов, особенно в то время, когда они требуют дальнейшей военной поддержки для своей страны.

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