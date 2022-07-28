Госдеп запросил разговор Блинкена с Лавровым

Госдепартамент США запросил разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил представитель американского ведомства Нед Прайс. Его слова приводит «РИА Новости».
Прайс отметил, что Москва подтвердила получение запроса.
Общаться с Лавровым будет госсекретарь США Энтони Блинкен, добавил он. Также по словам Прайса, Вашингтон надеется, что разговор состоится в ближайшие дни, но конкретных его сроков пока нет.
По данным представителя Госдепа, Блинкен хочет обсудить с Лавровым планы России по территориям Украины. Прайс подчеркнул, что в США обеспокоены «вызывающими заявлениями» по этому вопросу со стороны РФ и, в частности, самого главы МИД.
Кроме того Блинкен намерен обсудить с Лавровым проблему американских заключенных и продуктовую сделку.