Американцев встревожил «массовый захват» земли в США китайцами

Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США. Действия КНР должны беспокоить каждого американца, поскольку все участки находятся рядом с военными объектами. Такое мнение выразила обозреватель Fox News Сара Картер, передает RT.

Фото: Shannon Stapleton/Reuters Shannon Stapleton/Reuters

Она уверена, что все китайские фирмы, скупающие земли в США, связаны с правительством КНР. По данным Картер, на 2019 год им принадлежало порядка 192 тысяч акров земли в Штатах, но в последнее время они увеличили свои закупки.

«За 12 месяцев, предшествовавших марту этого года, китайские власти купили земли на 6,1 миллиардов долларов. При этом большая их часть находится в непосредственной близости от секретных военных объектов США», — отметила она.

В качестве примера Картер привела землю, приобретенную бывшим китайским военным чиновником в 2021 году. По ее словам, данный участок находится в Дель-Рио вдоль границы США с Мексикой и располагается близко к авиабазе Лафлин.

«Более того, он окружает эту секретную авиабазу», — добавила Картер.

Аналогичная ситуация произошла в Северной Дакоте и Монтане. Китайские компании, среди которых в том числе Huawei, купили там земли, находящиеся рядом с другими секретными военными объектами — базой ВВС США и ядерным арсеналом, заявила обозреватель.