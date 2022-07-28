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2 минуты назад

Американцев встревожил «массовый захват» земли в США китайцами

Елена Прошина

Китайские компании в последнее время массово скупают сельскохозяйственные земли в США. Действия КНР должны беспокоить каждого американца, поскольку все участки находятся рядом с военными объектами. Такое мнение выразила обозреватель Fox News Сара Картер, передает RT.

Американцев встревожил «массовый захват» земли в США китайцами
Фото: Shannon Stapleton/ReutersShannon Stapleton/Reuters

Она уверена, что все китайские фирмы, скупающие земли в США, связаны с правительством КНР. По данным Картер, на 2019 год им принадлежало порядка 192 тысяч акров земли в Штатах, но в последнее время они увеличили свои закупки.

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«За 12 месяцев, предшествовавших марту этого года, китайские власти купили земли на 6,1 миллиардов долларов. При этом большая их часть находится в непосредственной близости от секретных военных объектов США», — отметила она.

В качестве примера Картер привела землю, приобретенную бывшим китайским военным чиновником в 2021 году. По ее словам, данный участок находится в Дель-Рио вдоль границы США с Мексикой и располагается близко к авиабазе Лафлин.

«Более того, он окружает эту секретную авиабазу», — добавила Картер.

Аналогичная ситуация произошла в Северной Дакоте и Монтане. Китайские компании, среди которых в том числе Huawei, купили там земли, находящиеся рядом с другими секретными военными объектами — базой ВВС США и ядерным арсеналом, заявила обозреватель.

Картер подчеркнула, что обсуждала происходящее с представителями американской разведки и иностранных спецслужб и они уже «давно бьют тревогу и очень обеспокоены тем, что уже может быть слишком поздно».

В мире,Сара Картер,
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