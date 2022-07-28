Шесть способов: В Финляндии предложили варианты ограничения туризма из России

В финском МИД придумали шесть способов ограничения российского туризма в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Соответствующее заявление сделал глава консульского отдела МИД Юсси Таннер на фоне обсуждения уместности присутствия российских туристов в Европе из-за проведения военных действий на Украине.

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Во-первых, в Финляндии предложили полностью прекратить выдачу виз гражданам России, что запрещено законодательством Шенгенского пространства. Второй способ не пускать россиян на территорию ЕС — ограничить число принимаемых заявлений на получение визы. При этом отмечается, что эта мера малоэффективна, так как россиянам уже оформлено около 100 тысяч многократных виз на несколько лет.

Третий вариант — разрешить въезд только по веским причинам. К ним относятся лечение, похороны родственников, воссоединение с семьей и другие схожие обстоятельства.

Также в МИД выступили с предложением аннулировать все ранее выданные россиянам визы или запретить все пассажирские перевозки между странами. В заключение Таннер заявил о необходимости принять общее решение об ограничении туризма на уровне всего Евросоюза.

Финская газета Iltalehti призывает информировать приезжих в Финляндию россиян о «зверствах» в отношении Украины. Для этого предлагается создать информационные пункты на российско-финской границе. Об этом сообщил журналист Кости Хейсканен.

«Сегодня в газете Iltalehti написали, что надо создавать информационные пункты на российско-финской границе и информировать приезжающих россиян о „зверствах“, которые совершаются российскими Вооруженными силами на территории Украины», — рассказал Хейсканен «Пятому каналу».

Также он добавил, что не разделяет политику своей страны и предложил россиянам создать аналогичный информационный пункт.

«Россиянам нужно создавать со своей стороны аналогичные информационные пункты и рассказывать в них иностранным гостям о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе» — сказал журналист.

Со слов журналиста финское правительство настроило своих граждан против России. В результате финны превратились в русофобов, а те, кто сочувствует россиянам, подвергаются травле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на инициативу ряда финских парламентариев заявила, что Россия примет ответные меры, если Финляндия решит прекратить выдавать туристические шенгенские визы россиянам, сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — говорится в заявлении Захаровой, где подчеркивается, что в случае осуществления этих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры.

Она добавила, что возможное прекращение Финляндией выдачи виз гражданам России станет откровенно дискриминационной политической мерой.

Захарова подчеркнула, что такого рода «дискуссия ведется в стране, известной своими претензиями на передовую роль в продвижении международного сотрудничества в области обеспечения прав и свобод».

Ранее Захарова заявила, что Запад своими попытками добиться изоляции РФ лишь ставит себя в тупиковое положение.

Финляндия не перестанет выдавать туристические визы для россиян. Об этом заявила в отсутствии главы финского кабмина Санны Марин и.о. премьер-министра, Тютти Туппурайнен в комментарии для газеты Ilta-Sanomat.

Некоторые депутаты настаивают на прекращении выдачи туристических виз россиянам, как это сделали страны Прибалтики.

По словам Туппурайнен, которую цитирует агентство РИА Новости, "политика Финляндии заключается в поддержке общей санкционной политики ЕС" и вопрос выдачи виз "следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения".

И.о. премьера добавила, что ЕС уже заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. "Но, - по ее словам, - есть готовность и к другим действиям". Правда, отметила Туппурайнен, сама Финляндия не готовит собственных мер по данному вопросу.

Напомним, что финско-российская граница была закрыта для туристов с марта 2020 года по 15 июля 2022 года.

Сообщение о том, что парламент Финляндии запретил выдавать туристические визы гражданам России, оказалось частично недостоверным.

В проукраинских Telegram-каналах начали распространяться публикации, в которых утверждалось, что парламент Финляндии официально запретил выдачу туристических виз россиянам из-за проведения спецоперации на Украине. В частности, один из первых таких постов был опубликован в Telegram-канале «Труха Украина» в понедельник, 25 июля.

Позже, 26 июля, схожая публикация появилась в Telegram-канале «КЛИРИК». В ней указывалось, что решение о запрете на выдачу виз гражданам России поддержали четыре крупнейшие партии финского парламента.

При этом в обоих случаях источник информации не упоминался.

Ведущие парламентские партии Финляндии 25 июля действительно выступили с предложением прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине, передавал ТАСС. Однако речи об официальном принятии данного решения не шло — уточнялось, что партии готовы поддержать подобную инициативу, в дальнейшем же она все равно должна быть рассмотрена на уровне правительства страны.

В посольстве Финляндии в Москве, комментируя РИА Новости возможность прекращения выдачи виз россиянам, заявили, что на данный момент диппредставительство продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, и никакой приостановки нет.

Кроме того, ранее, 25 июля, исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу туристических виз россиянам из-за ситуации на Украине.

Публикация о введении Финляндией запрета на выдачу туристических виз россиянам не получила широкого охвата в российских СМИ и соцсетях. При этом в большинстве федеральных СМИ и агентствах вышли публикации с корректным освещением ситуации.

Посольство Финляндии в Москве сообщило о заметном росте количества заявок от россиян на получение виз.

"Рост количества заявок на визу начался уже с 1 октября 2021 года, когда Финляндия стала принимать визовые заявления от заявителей, которым в последние годы Финляндией была выдана виза со сроком действия как минимум на два года. До этого в период пандемии визовые заявления принимались только от определенных категорий. Ограничения на въезд, введенные в связи с пандемией коронавируса на внешних границах Финляндии, были отменены с 1 июля 2022 года. Сейчас мы видим заметный рост количества заявок на визы", - сообщили ТАСС в понедельник в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что в июне этого года по состоянию на 25 число в визовом центре Москвы было принято 2 600 заявок на визу. "В прошлом году за весь июль было принято 900 заявок", - отметили в диппредставительстве.

Там также указали, что в Москве документы на визу подаются по предварительной записи в визовом центре Финляндии.

Процесс оформления визы для поездок в Финляндию занимает в Москве порядка 10 рабочих дней. "На данный момент свободные окна для записи в визовом центре Финляндии в Москве есть ближе к середине августа", - информировали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что на данный момент в Финляндию можно добраться через сухопутную границу автомобилем или автобусом.

Правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, но решение о выдаче проездных документов остается за странами — членами объединения. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что все крупные парламентские партии Финляндии выступили за запрет на выдачу шенгенских виз россиянам из-за продолжающейся спецоперации России на Украине. Они считают, что правительство Финляндии должно запретить выдачу шенгенских виз россиянам, и намерены направить кабинету министров соответствующее предложение.

Позднее директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Иван Волынкин не исключил, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. Как отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, в таком случае Москва вынуждена будет реагировать при помощи контрмер.

«Визы всегда должны быть доступны для определенных категорий. Рассмотрение визовых заявлений входит в компетенцию государств — членов сообщества, которые должны принимать решение по каждому на индивидуальной основе», — отметили в ЕК.

При этом в Брюсселе подчеркнули, что существующий визовый кодекс ЕС «не позволяет полностью запретить выдачу виз гражданам России».

Россия крайне негативно отреагирует в случае отказа россиянам в выдаче шенгенских виз. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Такой шаг европейцев станет очень эмоциональным действием и не будет укладываться в понимание здравых рассуждений, отметил представитель Кремля. По его словам, сегодня страны ЕС и Северной Америки «буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных по отношению к нам мер».

«Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», — сказал Песков.

Он также выразил надежду, что «оппоненты» Москвы сохранят «хоть небольшую долю трезвости мышления».

Эстония прекращает выдачу временного вида на жительство и студенческих виз гражданам РФ. Об этом стало известно в ходе заседания эстонского правительства 28 июля.

Помимо этого, в ведомстве уточнили уже действующую санкцию: теперь краткосрочное трудоустройство российских и белорусских граждан возможно только в случае, если у соискателя есть действующая виза, выданная Эстонией. Шенген, оформленный в любой другой стране Евросоюза, принимать не будут.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию", - подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

В Таллине убеждены, что санкции позволят обеспечить "неустанное давление" на Россию.

В визовых центрах Италии, Испании, Греции, Франции большие очереди, в том числе из-за нехватки консульских работников. Накануне стало известно, что половина москвичей, подавших документы на финскую визу, получили отказ. Куда и на какие даты можно записаться на получение «шенгена»?

При попытке записаться на подачу документов в визовый центр Франции система не предлагает свободных окон. Испания в день предлагает около 500-600 мест на запись, которые делятся на несколько визовых центров по всей России. Из них на Москву приходится около 300, сообщало на прошлой неделе РБК. С Грецией ситуация еще хуже, рассказывает гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин:

«В начале этого месяца наше правительство выслало восемь дипломатов в ответ на греческие действия. Все эти дипломаты почему-то консульскими работниками оказались. В консульстве греческом работать практически некому. Если раньше запись нужна была только для тех, кто должен сдавать отпечатки пальцев, то сейчас это для всех. Квота — это 150 паспортов в день на всю Россию. Это действительно очень мало. Как только на июль открыли запись, все места были закрыты буквально за час».

До сих пор не открыта запись на август. Туроператоры, работающие с греческим направлением, очень надеялись, что в консульство приедут новые сотрудники. Но теперь это маловероятно: на прошлой неделе российские власти внесли Грецию в список «недружественных» стран.

Сроки действительно затягиваются по всем направлениям. Некоторые визовые центры предлагают ускорить процедуру. Business FM позвонила в один из них под видом клиента. Бронь гостиницы и билеты обещают организовать, нужен только пакет документов, в том числе движение средств за последние три месяца. Плюс остаток на карте не менее 250 тысяч рублей. За 45 тысяч рублей обещают сделать визу в течение трех-четырех недель, за 23 тысячи рублей на оформление уйдет от полутора месяцев. Гарантий по срокам в таком случае не дают:

«Если через нас, то, например, вы сегодня привезли документы, сдавать отпечатки вы поедете недели через две. Если вы сами, лично пойдете на подачу и получение, вы как минимум попадете на сентябрь. Сейчас в Италии ближайшая запись, если идти лично на подачу и получение, это конец сентября. Еще три недели внутри консульства рассмотрение, поэтому на 20-е числа октября можно будет заказать поездку, если вы пойдете лично».

Что касается виз в Финляндию, один из слушателей Business FM подавал документы в петербургском визовом центре 25 июля. На сдачу отпечатков пальцев его записали на середину ноября, объяснив такие даты ажиотажем. В июне записывали буквально через пару дней, а через десять дней выдавали «шенген», некоторым даже на пять лет.

Но сейчас финские власти заговорили о закручивании визовых гаек. В парламенте Финляндии предлагают приостановить выдачу туристических виз россиянам в связи с ситуацией на Украине. Идею поддержали четыре крупнейшие парламентские партии. Насколько вероятно, что до этого дойдет? Мнение журналиста из Финляндии Владимира Гусатинского:

«Насколько я понимаю, правительство усиленно пытается делегировать решение этого вопроса в Евросоюз. Если Евросоюз примет соответствующую директиву, то тогда да, Финляндия подчинится и перестанет выдавать туристические визы гражданам России. Насколько я понимаю, решение все-таки будет принято не на национальном уровне, потому что в данной ситуации это потребует выхода депутатов из отпуска, созыва экстренного заседания. Я не думаю, что это произойдет».