Новый друг для Зеленского. Кто станет главным союзником Киева после отставки Джонсона

С началом российской спецоперации на Украине британский премьер Борис Джонсон четыре раза посетил Киев ради встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. В каждой поездке политик заявлял о всеобъемлющей поддержке и желал победы украинским войскам. Теперь, когда британский премьер уходит в отставку, место главного сторонника Украины остается вакантным. «Газета.Ru» разбиралась, кто из политиков может прийти на смену Джонсону.

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"Лучший друг"

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Отставка Бориса Джонсона привела в замешательство его украинских союзников, которые сомневаются, что преемник политика в премьерском кресле сможет сохранить приверженность Украине и ее попыткам оказать сопротивление России. К таким выводам пришло издание Politico, назвав Джонсона "лучшим другом" Зеленского и охарактеризовав отношения двух лидеров термином "броманс" [тесные несексуальные отношения между двумя мужчинами].

"Очевидная дружба между этой парой помогла закрепить за Великобританией репутацию одного из самых яростных антагонистов России за последние годы - несмотря на мнение циников о стремлении Джонсона таким образом отвлечь внимание от многочисленных внутренних скандалов", - пишет Politico.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Джонсона на посту премьер-министра, если бы не боевые действия на Украине. Тем не менее, опросы общественного мнения показали, что уже через две недели после начала российской спецоперации, рейтинг одобрения политика вырос до 30%, что, возможно, помогло ему отсрочить голосование по вынесению вотума недоверия, которое в итоге состоялось лишь в июне. И даже тогда Джонсону удалось сохранить за собой кресло.

Так или иначе, Борису Джонсону удалось поставить Великобританию в авангард европейских стран, взявших на себя обязательства по оказанию военной и гуманитарной помощи Киеву. Ожидается, что к концу 2022 года траты Лондона на поддержку Украины составят £3,8 млрд.

В то же время опрошенные Politico соратники и коллеги Джонсона считают, что с его отставкой украинский вектор в политике Лондона может сместиться к большей сдержанности.

Несмотря на то что оба кандидата на пост премьер-министра - Лиз Трасс и Риши Сунак - публично обещают дальше оказывать давление на Россию и помогать украинским властям в противостоянии с Москвой, в реальности каждый из них может столкнуться с определенными сложностями.

Сами британцы опасаются, что у бывшего министра финансов Сунака попросту не хватит опыта во внешней политике, и это скажется негативно на украинском направлении.

Кроме того, Сунак может смягчить позицию Британии в отношении антироссийских санкций из-за опасений по поводу экономических последствий войны, заявил один из сторонников Бориса Джонсона в беседе с Financial Times.

Что касается Лиз Трасс, то и в отношении нее у британцев существуют некоторые опасения. Несмотря на жесткую - даже по меркам Джонсона - антироссийскую позицию, Даунинг-стрит иногда дистанцируется из-за слишком откровенных высказываний министра иностранных дел.

Не все в Лондоне разделяли воодушевление Трасс, когда политик призывала британцев отправляться на Украину в качестве наемников или обещала компенсировать убытки тем странам, которые сильно зависели от поставок российских энергоресурсов. По всей видимости, желание Трасс поднять ставки в противостоянии с Россией может отпугнуть даже "ястребов" внутри Консервативной партии Великобритании.

По словам первого заместителя декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игоря Ковалева, у Лиз Трасс больше шансов, чтобы наладить персональный контакт с Владимиром Зеленским из-за ее "воинственной" позиции по российско-украинскому кризису.

Впрочем, считает Ковалев, вопрос личных отношений сейчас не в приоритете у британских политиков.

"От перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Не важно, кто станет следующим премьером, поскольку в британской политической элите сложился полный консенсус по вопросу Украины. Шансов на выстраивание персональных отношений с Зеленским больше у Лиз Трасс, так как она более воинственно относится к ситуации. Но вопрос персональных отношений сейчас не самый приоритетный", - рассказал Ковалев "Газете.Ru".

Программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", профессор МГИМО и РАН Олег Барабанов напротив считает, что у Трасс не получится стать персональным союзником Зеленского. По его мнению, речь идет о "сексистском" мышлении украинского президента.

"В какой-то степени в заявлениях Зеленского можно увидеть сексистские черты. Его постулированная мужская дружба с Джонсоном не сможет развиваться с женщиной. Речь идет о сексистском комплексе украинского президента", - объяснил Барабанов в беседе с "Газетой.Ru".

Кто, если не Джонсон

Пожалуй, ни один крупный западный лидер не был так откровенен в поддержке Украины, писала газета The New York Times, резюмируя украинский вектор внешней политики Бориса Джонсона. Теперь, когда по европейскому континенту прокатилась волна премьерских отставок, а президент США Джо Байден больше озабочен подготовкой к промежуточным выборам в Конгресс, чем Украиной, вопрос о главном персональном союзнике Зеленского все еще остается открытым.

Однако политолог Андрей Суздальцев уверен, что в Европе может появиться новый персональный союзник Зеленского, поскольку акцентирование внимания на украинской тематике может помочь местным политикам отвлечь население от внутренних проблем.

"Надо учитывать, что Джонсон придерживался лицемерного подхода к Украине. Он прежде всего решал собственные проблемы. Отсюда такое любезное отношение к Зеленскому. В Европе будет еще немало лидеров, которые будут заинтересованы в том, чтобы подменить собственные проблемы украинским кризисом. Место для "нового Джонсона" найдется, - сказал Суздальцев "Газете.Ru".

До недавнего времени еще одним политиком, который старался перевести отношения из формальной плоскости в персональную, считался президент Франции Эммануэль Макрон, не оставлявший попыток интенсифицировать переговорный процесс с российским президентом Владимиром Путиным с помощью регулярных звонков. Однако, по убеждению Суздальцева, Макрон вряд ли пойдет на сближение с Зеленским.

"У Макрона не получится стать персональным союзником украинского президента. Он дистанцировался от киевской темы. Два месяца уже не звонит Путину, так как готовится к провалу Запада в отношении украинского кризиса", - допустил политолог.

Профессор Олег Барабанов, в свою очередь, не увидел, кто из европейских политиков мог бы заменить Джонсона в качестве "лучшего друга" Зеленского на время боевых действий в стране.