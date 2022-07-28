В Москве ответили шуткой на заявление Зеленского о единственной наследнице Киевской Руси

Дискуссия о Киевской Руси вновь развернулась между Киевом и Москвой. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только Украина может считаться наследницей государства Рюриковичей. Назвав Зеленского «княже Володимир», она предложила смириться с тем, что часть Украины «будут называть Русью».

Фото: ТАСС ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его страна может считаться наследницей Киевской Руси. Об этом украинский глава сказал в своем видеообращении по случаю Дня государственности Украины.

Видео дня

"Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не "земли в составе", не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", - сказал Владимир Зеленский, стоя на берегу Днепра.

Кроме того, украинский президент заявил, что именно с Украины началась история христианства в Восточной Европе. День государственности Украины отмечается 28 июля впервые, он был учрежден по инициативе Зеленского. В этот же день на Украине и в России отмечается День крещения Руси – украинские власти пару лет назад переименовали его в "День крещения Киевской Руси - Украины".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала выступление Зеленского.

"Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В 2021 году Зеленский также публиковал в своих соцсетях видеообращение по случаю Дня крещения Киевской Руси - Украины, в котором назвал русских и украинцев "очень дальними родственниками". По его мнению, современной России не стоит претендовать на статус наследницы Киевской Руси, поскольку русские являются лишь "двоюродными племянниками".

"И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне", — заявил Зеленский.

Выступление украинского президента было своеобразным ответом на статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную за пару недель до этого. Статья вышла на двух языках — русском и украинском. Инициативу письменно изложить свое мнение Путин объяснил тем, что "руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают о некоторых фактах не вспоминать", когда речь идет о единстве русских и украинцев.

В своей статье 2021 года Путин называл происходящее между Россией и Украиной в последние годы "большой общей бедой и трагедий", поскольку, как он считает, русские и украинцы испокон веков считались одним народом, так как проживали в составе Древней Руси.

"И знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну", — писал Путин и добавлял, что даже в период раздробленности сохранялось единение языка и веры, а также напоминал про события XVII века, когда Русское государство вело затяжную войну с Речью Посполитой, итогом которой стало вхождение в состав Русского государства города Киева и земель левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье.

Примечательно, что с Днем крещения Руси Зеленского поздравил в 2021 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Александрович! Сердечно поздравляю Вас с Днем крещения Руси", — писал тогда предстоятель РПЦ в послании украинскому президенту.

По его словам, праздником дорожат миллионы верующих на Украине, "ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси".

"День крещения Киевской Руси – Украины" был официально учрежден только в июле 2008 года, когда президент Украины Виктор Ющенко приказал отмечать праздник, "учитывая значение православных традиций в истории и развития украинского общества".

В РФ официально дата Дня крещения Руси была установлена в 2010 году, но РПЦ предлагала президенту Дмитрию Медведеву сделать это также в 2008 году - в июне. В 2009 году Ющенко заявил, что этот праздник символизирует "преемственность тысячелетней истории Украины", а также украинской нации и государственности. Кроме того, экс-президент заявил, что 28 июля должна отмечаться "неделимость украинского народа" и "соборность всех украинцев и всех украинских земель вокруг Киева".

На Украине регулярно звучат заявления о том, что Россия не наследует Киевской Руси – в отличие от самой Украины. В октябре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю. По его словам, в исторических источниках эпохи Руси данный термин "не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали".

"Вначале Русь использовалась только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь", — сказал он.

Летом 2018 года депутат Верховной рады от партии "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что Российская Империя появилась после того, как Москва "украла название и историю" у Киева. По версии Ильенко, что до Петра I Русское Царство называлось Московией, а на Украине находилась "настоящая" Русь. Ранее известная украинская националистка Лариса Ницой заявила, что Россию "стоило бы переименовать в Московию". По словам Ницой, Русь на самом деле зародилась в Киеве, и только потом Петр I своим указом назвал Русью свое Московское царство.

Наконец, в 2016 году в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагал запретить употреблять слово "Россия" и его производные в отношении РФ, которую, в свою очередь, предлагалось переименовать в Московию. С такой инициативой выступила депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. В документе также говорится, что название "Россия" является "историческим достоянием Украины". Однако законопроект не был одобрен нардепами.

Впоследствии доктор исторических наук, профессор СПбГУ Татьяна Таирова в эфире телеканала "Звезда" заявила, что использовать термин "Русь" относительно только территории современной Украины крайне некорректно.