В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.22EUR 61.22
Войти в почту
15 минут назад

Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси. В Москве ответили шуткой

Газета.Ru

Дискуссия о Киевской Руси вновь развернулась между Киевом и Москвой. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что только Украина может считаться наследницей государства Рюриковичей. Назвав Зеленского «княже Володимир», она предложила смириться с тем, что часть Украины «будут называть Русью».

В Москве ответили шуткой на заявление Зеленского о единственной наследнице Киевской Руси
Фото: ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только его страна может считаться наследницей Киевской Руси. Об этом украинский глава сказал в своем видеообращении по случаю Дня государственности Украины.

Видео дня

Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

"Мы не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не "земли в составе", не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", - сказал Владимир Зеленский, стоя на берегу Днепра.

Кроме того, украинский президент заявил, что именно с Украины началась история христианства в Восточной Европе. День государственности Украины отмечается 28 июля впервые, он был учрежден по инициативе Зеленского. В этот же день на Украине и в России отмечается День крещения Руси – украинские власти пару лет назад переименовали его в "День крещения Киевской Руси - Украины".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала выступление Зеленского.

"Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В 2021 году Зеленский также публиковал в своих соцсетях видеообращение по случаю Дня крещения Киевской Руси - Украины, в котором назвал русских и украинцев "очень дальними родственниками". По его мнению, современной России не стоит претендовать на статус наследницы Киевской Руси, поскольку русские являются лишь "двоюродными племянниками".

"И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне", — заявил Зеленский.

Выступление украинского президента было своеобразным ответом на статью президента РФ Владимира Путина, опубликованную за пару недель до этого. Статья вышла на двух языках — русском и украинском. Инициативу письменно изложить свое мнение Путин объяснил тем, что "руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают о некоторых фактах не вспоминать", когда речь идет о единстве русских и украинцев.

В своей статье 2021 года Путин называл происходящее между Россией и Украиной в последние годы "большой общей бедой и трагедий", поскольку, как он считает, русские и украинцы испокон веков считались одним народом, так как проживали в составе Древней Руси.

"И знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну", — писал Путин и добавлял, что даже в период раздробленности сохранялось единение языка и веры, а также напоминал про события XVII века, когда Русское государство вело затяжную войну с Речью Посполитой, итогом которой стало вхождение в состав Русского государства города Киева и земель левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье.

Примечательно, что с Днем крещения Руси Зеленского поздравил в 2021 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Ваше Превосходительство, уважаемый Владимир Александрович! Сердечно поздравляю Вас с Днем крещения Руси", — писал тогда предстоятель РПЦ в послании украинскому президенту.

По его словам, праздником дорожат миллионы верующих на Украине, "ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси".

"День крещения Киевской Руси – Украины" был официально учрежден только в июле 2008 года, когда президент Украины Виктор Ющенко приказал отмечать праздник, "учитывая значение православных традиций в истории и развития украинского общества".

В РФ официально дата Дня крещения Руси была установлена в 2010 году, но РПЦ предлагала президенту Дмитрию Медведеву сделать это также в 2008 году - в июне. В 2009 году Ющенко заявил, что этот праздник символизирует "преемственность тысячелетней истории Украины", а также украинской нации и государственности. Кроме того, экс-президент заявил, что 28 июля должна отмечаться "неделимость украинского народа" и "соборность всех украинцев и всех украинских земель вокруг Киева".

На Украине регулярно звучат заявления о том, что Россия не наследует Киевской Руси – в отличие от самой Украины. В октябре 2021 года глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что Россия присвоила себе украинскую историю. По его словам, в исторических источниках эпохи Руси данный термин "не применяется ни к Новгороду, ни к Суздали".

"Вначале Русь использовалась только для территорий центральной Украины нынешней, а немного позже, с XII столетия, к Галицко-Волынскому княжеству — к западной Украине. Это и есть Русь", — сказал он.

Летом 2018 года депутат Верховной рады от партии "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что Российская Империя появилась после того, как Москва "украла название и историю" у Киева. По версии Ильенко, что до Петра I Русское Царство называлось Московией, а на Украине находилась "настоящая" Русь. Ранее известная украинская националистка Лариса Ницой заявила, что Россию "стоило бы переименовать в Московию". По словам Ницой, Русь на самом деле зародилась в Киеве, и только потом Петр I своим указом назвал Русью свое Московское царство.

Наконец, в 2016 году в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагал запретить употреблять слово "Россия" и его производные в отношении РФ, которую, в свою очередь, предлагалось переименовать в Московию. С такой инициативой выступила депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. В документе также говорится, что название "Россия" является "историческим достоянием Украины". Однако законопроект не был одобрен нардепами.

Впоследствии доктор исторических наук, профессор СПбГУ Татьяна Таирова в эфире телеканала "Звезда" заявила, что использовать термин "Русь" относительно только территории современной Украины крайне некорректно.

"Киевская Русь охватывала и часть современной России, и Украины, и Белоруссии. Поэтому этот термин относится ко всем этим территориям", — говорила историк в эфире российского канала.

В мире,Политика,Андрей Ильенко,Лариса Ницой,Ярослав Мудрый,Патриарх Кирилл,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Виктор Ющенко,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,МИД России,Верховная Рада,РПЦ,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители