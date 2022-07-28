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56 минут назад

Выловленную с похожими на человеческие зубы рыбу сняли на видео

Денис Фьючин

В Мексике пара выловила странную рыбу с зубами, похожими на человеческие. На произошедший в городе Кабо-Сан-Лукас случай обратило внимание издание USA Today.

На опубликованных в соцсети мужчиной кадрах видно, что у обитателя подводного мира есть передние пластины, которые напоминают зубы человека.

«Доброе утро, доброе утро! У нас рыба с человеческими зубами», – говорят за кадром авторы ролика.

Рыбак также поинтересовался, знает ли кто-нибудь, что это за вид.

Некоторые пользователи сети предположили, что это может быть пучеглазый пуффер (Sphoeroides annulatus), которого можно встретить в восточной части Тихого океана.

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