Выловленную с похожими на человеческие зубы рыбу сняли на видео

В Мексике пара выловила странную рыбу с зубами, похожими на человеческие. На произошедший в городе Кабо-Сан-Лукас случай обратило внимание издание USA Today.
На опубликованных в соцсети мужчиной кадрах видно, что у обитателя подводного мира есть передние пластины, которые напоминают зубы человека.
«Доброе утро, доброе утро! У нас рыба с человеческими зубами», – говорят за кадром авторы ролика.
Рыбак также поинтересовался, знает ли кто-нибудь, что это за вид.
Некоторые пользователи сети предположили, что это может быть пучеглазый пуффер (Sphoeroides annulatus), которого можно встретить в восточной части Тихого океана.