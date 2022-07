Конец привычной жизни: На какие меры идут в Европе ради экономии энергии

«Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог», – написал пользователь Chelseas Drum Kit.



«Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век», – заявил Mister Right.



«Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы – остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита», – указал Bryce-a taxpayer.



«Некоторые из основных потребностей человека – это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить», – посетовал Db100.



«Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно», – возмутился KelleBelle2.



«Но иммигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев», – добавил Up the workers.