Конец привычной жизни: На какие меры идут в Европе ради экономии энергии

Власти Варшавы ограничат или откажутся от рождественской иллюминации ради экономии электроэнергии. Об этом заявил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, передает Gazeta.pl.

«Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить», — отметил глава города.

По его словам, отказ или ограничение не спасет ситуацию, но станет четким сигналом о том, что город серьезно относится к вопросу экономии.

Ранее глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин также призвал жителей страны экономить электроэнергию из-за прекращения поставок газа и угля из России. Он предупредил, что в обозримом будущем ситуация на мировом рынке остается крайне непредсказуемой. В связи с этим он рекомендовал согражданам экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон, добавил Гавин. По словам главы польского регулятора, предстоящая зима будет тяжелой во всей Европе.

Резиденция президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера дворец Бельвю останется без подсветки в ночное время, сообщила агентству DPA представитель главы германского государства.

Решение не использовать подсветку было принято в целях экономии электроэнергии. Как отметила собеседница агентства, в условиях непростой ситуации с энергоснабжением страны дворец будут подсвечивать ночью только в особых случаях, например, во время государственных визитов.

Освещение фасада здания, как она обратила внимание, было отключено еще в мае, а подсветку наружной территории ограничили до уровня, необходимого из соображений безопасности.

Представитель президента ФРГ сообщила, что в рамках экономии энергии также рассматривается вариант отопления дворца геотермальным способом. Для этого планируется провести пробное бурение. На сегодняшний день дворец отапливается посредством централизованного теплоснабжения, кондиционера в нем нет.

Жители Германии зимой могут перейти на дрова для обогрева своих домов из-за сокращения поставок газа Россией. Об этом сообщает Deutsche Bank.

Немецкие домохозяйства зимой могут перейти на дрова в качестве источника отопления своих жилых домов, так как поставки газа из России могут быть серьезно ограниченными. Кроме того, потребление газа в 2022 году будет на 10% меньше показателей 2021 года из-за экономии жителей, отметили аналитики банка.

В публикации указали, что уголь в промышленности может заменить природный газ, так как есть множество элементов неопределенности по поводу поставок. Речь идет о том, что Европа готовится к более холодной зиме на фоне спецоперации на Украине, а также прекращения Россией поставок газа в ряд стран, увеличивая темпы закачки газа.

По данным Deutsche Bank, часть промышленных предприятий Германии могут прекратить работу из-за высоких цен на энергию, что лишь только усугубит ситуацию.

В конце июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что необходимо сдержать возможный рост цен на дрова. При необходимости может быть запрошена соответствующая поддержка из-за рубежа.

Газета Bild посоветовала немцам мыться по-кошачьи, отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», — пишет издание.

Дерматолог Яэли Адлер заявила газете, что редкое мытье не вредит личной гигиене, напротив, это полезно для кожи, чтобы на ней размножались «необходимые для здоровья бактерии».

По мнению эксперта, это не миф, и после трех недель без воды и мыла неприятные запахи исчезают, кожа начинает «процесс самоочищения».

Адлер отметила, что следует легкими движениями смывать грязь чистой водой без моющих средств, даже после активных занятий спортом. Она указала, что пот «растворяется в воде», стоит немного смочить тело. При недостатке свежести дерматолог посоветовала мыть четыре места: «пространство между ягодицами, плечи, ноги и пах».

«Вывод: классический метод умывания кошек — вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», — подытожила газета Bild.

Больше половины жителей Германии стали реже и быстрее мыться, пишет газета Bild со ссылкой на результаты опроса INSA. Издание отмечает, что такое действие на немцев произвели постоянные призывы местных депутатов начать экономить на фоне дефицита в стране газа.

Призывы светофорной коалиции к экономии произвели впечатление на немцев! – говорится в материале.

Отмечается, что примерно 62% жителей Германии начали экономить воду в ванной и душе, при этом еще 35% никак не отреагировали на призывы и продолжили мыться, как и прежде.

Издание отмечает, что в первую очередь экономят избиратели партии «Зеленых». Примерно треть из них стали мыться быстрее, чем до введения Европой антироссийских санкций. Еще столько же начали принимать душ гораздо реже, чем раньше.

Ранее стало известно, что в Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа, об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, власти планируют представить «аукционную модель экономии», которая позволяет предприятиям отрасли снова закупать топливо, а также предусматривает систему вознаграждений за отказ от топлива.

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир призвал немцев есть меньше мяса ради борьбы с Россией. По его словам, РФ использует поставки продовольствия в качестве оружия.

«Употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против [президента России Владимира] Путина. Делайте покупки сознательно и выбрасывайте меньше еды», — дал совет населению министр сельского хозяйства в интервью журналу Spiegel. Он также утвердительно ответил на вопрос издания о том, использует ли Россия поставки продовольствия в качестве оружия. «Очевидно, это так», — сказал министр, добавив, что Россия «использует свою экспортную мощь».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. После этого западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. Россия приняла меры по укреплению отечественной экономики. В частности, правительство РФ временно запретило экспорт зерновых и сахара в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения будут действовать до конца июня 2022 года. Кроме того, были приостановлены поставки удобрений. В Минсельхозе сообщили, что Россия обеспечила себе продовольственную безопасность.

Германские водители могли бы помочь сэкономить много энергоресурсов, если бы стали медленнее ездить по автобанам. Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир в интервью для Funke.

Он посоветовал не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде, пишет ТАСС. По словам министра, используя автомобиль, следует выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью.

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"С учетом высоких цен на энергоносители и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам так поступать", - заявил Оздемир.

Он добавил, что, поступая так, можно было бы "одним махом" сэкономить много энергии.

Министр по делам экономики и защиты климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал компании, у которых есть офисные помещения, рассмотреть возможность снижения температуры воздуха в зданиях на фоне кризиса страны с энергосбережением. Об этом сказал в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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«Было бы фатально отапливать офисы до 23:00 и при этом уничтожать целые отрасли промышленности», — заявил Хабек.

Министр экономики также призвал поменять режим обогрева общественных зданий, которые отапливаются с 6 утра до 11 вечера. «Немного меньше также было бы терпимо в непиковое время», — сказал вице-канцлер.

Кроме того, Хабек полагает, что в Германии стоит задуматься о необходимости устраивать корпоративный отдых на Рождество или Пасху, где производство не продолжается из-за того, что большинство людей в отпуске. В таком случае можно было бы полностью отключать системы отопления на какое-то время.

Накануне сообщалось, что некоторые немецкие министерства решили летом охлаждать помещения с кондиционером только до 26 градусов ради экономии энергии на фоне снижения поставок газа из России.

Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман из-за высоких цен на энергоносители призвал ввести ограничение скорости на автобанах Германии с целью экономии потребления горючего. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

"Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов", - считает Хоффман. "Правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить", - подчеркнул он.

Одновременно глава ассоциации признал, что это не решит общей проблемы роста цен на энергоносители. "Мы должны добиться энергобезопасности, а это удастся сделать прежде всего посредством расширения сети возобновляемых источников", - полагает он. Кроме того, по его словам, следует предпринять ряд мер в социальной сфере, чтобы снизить нагрузку для населения.

Рост стоимости энергоносителей в значительной мере затронул германских автолюбителей: из-за ситуации на Украине цены на дизельное топливо и бензин бьют все рекорды.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал местным жителям в связи с повышением цен покупать недорогие продукты вместо «брендовых». Об этом сообщает Sky News.

По его словам, цены поднялись на 2,7 процента в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с сентября 2011 года.

Юстис отметил, что рост цен «окажет давление на бюджеты домашних хозяйств», которые сталкиваются с увеличивающимися счетами за электроэнергию.

Ранее германские производители пива спрогнозировали рост цен на продукцию. Известно, что к концу 2022 года пиво может подорожать на 30 процентов. Генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле заявил, что пивовары сталкиваются с огромным давлением на цены.

Читатели британской газеты The Daily Mail отреагировали на планы британских властей призвать подданных понизить температуру в домах зимой и выключать свет, чтобы избежать блэкаутов.

Британцы раскритиковали планы властей в комментариях под соответствующей статьей издания, передает РИА «Новости».

«Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог», – написал пользователь Chelseas Drum Kit.



«Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век», – заявил Mister Right.



«Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы – остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита», – указал Bryce-a taxpayer.



«Некоторые из основных потребностей человека – это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить», – посетовал Db100.



«Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно», – возмутился KelleBelle2.



«Но иммигрантам по-прежнему будут рады, и они получат все бесплатно, не опасаясь перебоев», – добавил Up the workers.

Ранее газета Telegraph написала, что правительство Британии может попросить граждан понизить температуру в домах и выключать свет, чтобы избежать отключения электроэнергии зимой.

Напомним, Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight пишет, что в январе 2023 года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем 3 тыс. фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит «ввергнуть в нищету миллионы людей».

Одно из главных национальных Британских блюд — фиш-энд-чипс (Fish and Chips), жаренные во фритюре картофель и рыба, постепенно исчезает из Лондонского общепита из-за повышения цен на ингредиенты из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций, пишет британская газета Daily Mail.

Президент Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крук объяснил изданию, что кафе, где подают фиш-энд-чипс, рискуют остаться без подсолнечного масла и рыбы, так как половина всех запасов подсолнечного масла поступала в Великобританию из России и с Украины.

«От 30 до 40% рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана «Б» просто нет», — заявил Крук.

Добавляется, что в настоящее время в Великобритании около 10 000 кафе, где готовят это блюдо. По опасениям Крука, почти половина этих заведений может закрыться. Он пояснил, что это блюдо всегда считалось дешевым и доступным, но теперь, из-за повышения цен, продавцы просто не смогут оставаться в том же ценовом сегменте и получать прибыль.

Ранее газета The Guardian опубликовала статью, в которой спрогнозировала мировой голод из-за затянувшегося конфликта на Украине.

Представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. Об этом сообщили на официальном сайте ЕС. Согласно плану, который предложила Еврокомиссия, страны добровольно должны сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5 лет с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

«Сегодняшнее решение ясно показало, что государства-члены будут решительно противостоять любой российской попытке разделить ЕС, используя поставки энергоносителей в качестве оружия. Принятие предложения о сокращении потребления газа в рекордно короткие сроки, несомненно, укрепило нашу общую энергетическую безопасность», — заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

Как отметили на сайте ЕС, регулирование можно считать исключительной и чрезвычайной мерой, которая будет иметь временный характер. Поэтому она будет действовать лишь в течение года. В этом время ЕК будет отслеживать, нужно ли будет продлевать ограничения в мае 2023 года.

Евросоюз рискует столкнуться с серьёзным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. «Первые трещины» уже появляются, сообщает испанское издание El País.

Европейский союз содрогается, — отмечается в публикации издания.

В El País подчеркнули, что к расколу могут привести «исключительные» меры ЕС, среди которых — нормирование и сокращение потребления газа.

Так, предложение сократить потребление газа на 15% выявило серьёзные разногласия между 27 государствами — членами ЕС. Сейчас противоречия уже выходят за рамки энергетического поля. Выяснилось, что в вопросах фискальной и монетарной политики существуют разногласия между «севером» и «югом».

В третий раз за чуть более чем десятилетие ЕС сталкивается с экзистенциальным кризисом, который станет испытанием сплочённости партнёров по блоку и их способности сохранить единое социальное, экономическое и валютное пространство, которое кропотливо создавалось на протяжении многих лет, — считает автор публикации.

Ранее стало известно, что паника началась в Европе после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки, заявил британский обозреватель Джейкоб Пол. Он отметил, что министры энергетики ЕС решили экстренно собраться 26 июля, чтобы обсудить чрезвычайный план Евросоюза по экономии газа.

Президент РФ Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских лидеров к согражданам экономить воду и электричество, чтобы «рассердить» его. Трансляция ведется на сайте форума.

«Позавчера мне показали картинку — в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: «Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места». И показано — здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили», — сказал он.

Он возмутился таким «советам» и назвал их «бредом». По его словам, в Европе принимали непродуманные решения, а теперь ищут виноватых.