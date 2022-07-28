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1 час назад

Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной наследницей Киевской Руси. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе видеообращения в День украинской государственности.

Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Киева утверждает, что Украина — «не колония, не провинция, а неделимая и независимая страна», которая существует по меньшей мере 1,5 тыс. лет, с тех пор, как «Кий, Щек, Хорив и Лыбедь» основали Киев.

«Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого», — заявил Зеленский, говоря об Украине.

Напомним, что День украинской государственности 28 июля отмечается впервые. Праздник учредил Зеленский в 2021 году, постановив отмечать его в День крещения Руси — Киев переименовал его в День крещения Киевской Руси.

В мире,Владимир Зеленский,
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