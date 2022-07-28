Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина является единственной наследницей Киевской Руси. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в ходе видеообращения в День украинской государственности.

Глава Киева утверждает, что Украина — «не колония, не провинция, а неделимая и независимая страна», которая существует по меньшей мере 1,5 тыс. лет, с тех пор, как «Кий, Щек, Хорив и Лыбедь» основали Киев.

«Она единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого», — заявил Зеленский, говоря об Украине.