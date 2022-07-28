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10 минут назад

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

ТАССиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня украинской государственности.

Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
Фото: ReutersReuters

"Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина - прим. ТАСС) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", - сказал Зеленский, стоя на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.

На Украине 28 июля 2022 года впервые отмечается День украинской государственности. Он учрежден по инициативе Зеленского в прошлом году и отмечается в День крещения Руси (на Украине этот день переименован в День крещения Киевской Руси - Украины).

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