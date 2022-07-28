Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

"Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум 1,5 тыс. лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина - прим. ТАСС) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха", - сказал Зеленский, стоя на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.