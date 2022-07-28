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1 час назад

В США могут объявить ЧС из-за оспы обезьян

Алиса Селезнёва

Власти США могут объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения уже до конца недели. Об этом со ссылкой на несколько осведомленных источников пишет Politico.

В США могут объявить ЧС из-за оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

По словам источников, заявление ожидается к концу недели, однако решение об объявлении чрезвычайной ситуации еще окончательно не принято. Так, представитель Минздрава США заявил, что ведомство «продолжает изучать варианты».

Издание напомнило, что в США уже зарегистрировано почти 3600 случаев оспы обезьян. Эпицентром вспышки является Нью-Йорк.

При этом эксперты в области общественного здравоохранения опасаются, что окно для сдерживания и купирования вспышки болезни закрывается.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, основными симптомами которой являются лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение, а также сыпь. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

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