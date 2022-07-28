В США могут объявить ЧС из-за оспы обезьян

Власти США могут объявить оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения уже до конца недели. Об этом со ссылкой на несколько осведомленных источников пишет Politico.
По словам источников, заявление ожидается к концу недели, однако решение об объявлении чрезвычайной ситуации еще окончательно не принято. Так, представитель Минздрава США заявил, что ведомство «продолжает изучать варианты».
Издание напомнило, что в США уже зарегистрировано почти 3600 случаев оспы обезьян. Эпицентром вспышки является Нью-Йорк.
При этом эксперты в области общественного здравоохранения опасаются, что окно для сдерживания и купирования вспышки болезни закрывается.
Оспа обезьян — вирусная инфекция, основными симптомами которой являются лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение, а также сыпь. 23 июля глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.