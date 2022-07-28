В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
27 минут назад

Египет расторг контракты на покупку украинской пшеницы

Лера Букина

Некоторые компании были освобождены властями Египта от их обязательств по поставкам пшеницы с украинской территории, которая была закуплена в декабре 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Египет расторг контракты на покупку украинской пшеницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство подчеркивает, что речь идет о компаниях Nibulon и Inerco. Контрактные обязательства предполагали отправку четырех партий пшеницы, хотя в договорах нет пункта о форс-мажоре. Стоимость пшеницы, купленной в декабре, составляла $346 - $360 за тонну, включая цену за доставку. Также Reuters подчеркивает, что этой весной страна отдала за тонну около $494,3.

Пятый груз находится в украинском порту Черноморск, однако сообщается о возможной отправке судна после того, как руководство порта даст согласие.

Египет – крупнейший импортер пшеницы в мире. Страна каждый год закупает за рубежом около 11-13 млн тонн. Среди основных экспортеров в страну - Россия и Украина. Проблемы с цепочками поставок зерна начались после спецоперации, которая повлекла за собой серьезные санкции.

В пятницу в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. В сделке приняли участие представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В мире,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители