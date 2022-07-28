Египет расторг контракты на покупку украинской пшеницы

Некоторые компании были освобождены властями Египта от их обязательств по поставкам пшеницы с украинской территории, которая была закуплена в декабре 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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Агентство подчеркивает, что речь идет о компаниях Nibulon и Inerco. Контрактные обязательства предполагали отправку четырех партий пшеницы, хотя в договорах нет пункта о форс-мажоре. Стоимость пшеницы, купленной в декабре, составляла $346 - $360 за тонну, включая цену за доставку. Также Reuters подчеркивает, что этой весной страна отдала за тонну около $494,3.

Пятый груз находится в украинском порту Черноморск, однако сообщается о возможной отправке судна после того, как руководство порта даст согласие.

Египет – крупнейший импортер пшеницы в мире. Страна каждый год закупает за рубежом около 11-13 млн тонн. Среди основных экспортеров в страну - Россия и Украина. Проблемы с цепочками поставок зерна начались после спецоперации, которая повлекла за собой серьезные санкции.