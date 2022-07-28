Украина лишилась "лучшего друга"

В публикации отмечается, что уход Джонсона в отставку обескуражил его союзников в Киеве и теперь опасаются, что Лондон не сохранит "тесные узы дружбы с Украиной. Так, руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Бориса Джонсона никто не сможет заменить и отметил "химию" между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским .

По мнению министра, с другим зарубежным лидером такое вряд ли будет возможно. По словам одного из политических союзников Джонсона, его уход с должности создает "реальные риски" для Украины, но многие в Европе "очень этому радуются". Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов, связанных с его именем. Последний касался члена правительства Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Он был протеже Джонсона в партии консерваторов. На фоне этого скандала в отставку подали несколько десятков членов правительства.