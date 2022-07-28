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1 час назад

Politico: Украина лишилась "лучшего друга" в лице премьера Британии Джонсона

Газета.Ruиещё 5

Издание Politico утверждает, что Украина лишилась "своего лучшего друга" в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА "Новости".

Украина лишилась "лучшего друга"
Фото: Gonzalo Fuentes/ReutersGonzalo Fuentes/Reuters

В публикации отмечается, что уход Джонсона в отставку обескуражил его союзников в Киеве и теперь опасаются, что Лондон не сохранит "тесные узы дружбы с Украиной. Так, руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Бориса Джонсона никто не сможет заменить и отметил "химию" между Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По мнению министра, с другим зарубежным лидером такое вряд ли будет возможно. По словам одного из политических союзников Джонсона, его уход с должности создает "реальные риски" для Украины, но многие в Европе "очень этому радуются". Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после череды скандалов, связанных с его именем. Последний касался члена правительства Кристофера Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Он был протеже Джонсона в партии консерваторов. На фоне этого скандала в отставку подали несколько десятков членов правительства.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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