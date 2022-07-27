США предложили обменять Бриттни Грайнер и Пола Уилана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» по поводу освобождения Грайнер и Уилана. Он также добавил, что намерен в ближайшее время встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить этот вопрос подробнее. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Блинкен отметил, что освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер является темой, представляющей для США наибольший интерес. Судя по всему, американская сторона намерена обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута.
Напомним, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в московском аэропорту за контрабанду наркотиков. Свою вину спортсменка полностью признала.