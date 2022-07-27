Фотосессия Зеленского с женой разозлила пользователей сети

Пользователи социальных сетей не оценили гламурную фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим», «это настолько неуместно. И никто не сказал "эй, ребята, может это не лучшая идея на данный момент?"», «разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?», — выразили своё мнение комментаторы.

Отмечается, что украинского президента уже не в первый раз критикуют за неподобающий внешний вид и неуместные действия. Так, во время визита Европейских лидеров в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а совсем недавно встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером.