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1 час назад

Фотосессия Зеленского с женой разозлила пользователей сети

Елена Прошина

Пользователи социальных сетей не оценили гламурную фотосессию президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены для журнала Vogue. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фотосессия Зеленского с женой разозлила пользователей сети
Фото: Энни Лейбовиц/VogueЭнни Лейбовиц/Vogue

Своё негодование пользователи высказали в комментариях. Большая часть дискутирующих сошлась на том, что фотосессия вышла странной и неуместной.

«Очевидно, что у них полно времени, чтобы заниматься этим», «это настолько неуместно. И никто не сказал "эй, ребята, может это не лучшая идея на данный момент?"», «разве лидеры других стран делают модные фотосессии во время вооруженных конфликтов?», — выразили своё мнение комментаторы.

Отмечается, что украинского президента уже не в первый раз критикуют за неподобающий внешний вид и неуместные действия. Так, во время визита Европейских лидеров в Киев 16 июня Зеленский надел военную форму вместо официального делового костюма, а совсем недавно встретился с американским актером и комиком Беном Стиллером.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский объявил о важных изменениях в работе украинской разведки.

В мире,Бен Стиллер,Владимир Зеленский,
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