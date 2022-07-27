Глава СНБО Украины допустил удары по военным объектам в России

Если потребуется, Украина уничтожит военные объекты на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«У руководства Украины хватит политической воли уничтожить военные объекты на территории России. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать все необходимое для уничтожения этих объектов», — пояснил он.
Его слова цитирует украинский новостной сайт Лига.нет. По его словам, СНБО известно, откуда были произведены все ракетные обстрелы украинской территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Совета Безопасности страны Руслана Демченко. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.