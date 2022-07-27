В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
52 минуты назад

Британия ввела санкции против своего гражданина за пророссийские взгляды

Елена Прошина

Власти Великобритании ввели санкции против британского блогера за "пророссийскую пропаганду". Об этом сообщает Telegram-канал «Главное!».

Британия ввела санкции против своего гражданина за пророссийские взгляды
Фото: телеграм-канал "Главное!"телеграм-канал "Главное!"

Сообщается, что 43-летний Грэм Филлипс, родившийся в Ноттингеме, более десяти лет назад переехал на Украину, где создал свой YouTube-канал. Согласно официальной позиции Британии, Филлипс «собрал сотни тысяч подписчиков и восхвалял российское вторжение». Во вторник активы британского гражданина были заморожены.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Эстония превратилась в репрессивное государство после того, как местные власти ввели запрет на выступления в стране российской группы «Руки вверх!».

В мире,Грэм Филлипс,Мария Захарова,МИД России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители