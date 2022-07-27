Британия ввела санкции против своего гражданина за пророссийские взгляды

Власти Великобритании ввели санкции против британского блогера за "пророссийскую пропаганду". Об этом сообщает Telegram-канал «Главное!».

Фото: телеграм-канал "Главное!" телеграм-канал "Главное!"

Сообщается, что 43-летний Грэм Филлипс, родившийся в Ноттингеме, более десяти лет назад переехал на Украину, где создал свой YouTube-канал. Согласно официальной позиции Британии, Филлипс «собрал сотни тысяч подписчиков и восхвалял российское вторжение». Во вторник активы британского гражданина были заморожены.