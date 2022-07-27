Силовики взяли под контроль парламент в Багдаде

Захватившие парламент Ирака протестующие покидают здание Совета представителей. Силовые структуры постепенно возвращают контроль над парламентским комплексом. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

Ранее в среду толпа людей прорвалась в здание парламента, протестуя против выдвижением кандидатом в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, который считается близким к Тегерану шиитским политиком. Силы безопасности не препятствовали действиям людей, и в конечном итоге они добрались до главного зала заседаний.

Видео дня

Из соображений безопасности многие иракские чиновники спешно покинули "зеленую зону" Багдада, которая оказалась в эпицентре народных волнений.

Спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси призвал людей воздержаться от насилия и покинуть здание, что в конечном итоге и произошло - по призыву шиитского имама Муктады ас-Садра протестующие начали выходить из здания Совета представителей. По мере выхода людей по периметру здания размещаются силовики.

Протестное движение охватило в эти часы и другие города страны - Эн-Наджаф, Басру, Кербелу.

Политический кризис в Ираке

Страна с октября прошлого года переживает острый политический кризис, вызванный неспособностью парламента избрать нового главу правительства и президента Ирака. По итогам досрочных выборов сторонники ас-Садра получили наибольшее количество мандатов - 73 из 329. Остальные партии и коалиции не смогли набрать и половины числа полученных блоком "садристов" голосов. Для получения права формировать правительство партийная коалиция должна обеспечить себе большинство 166 мандатов. За восемь месяцев политические силы так и не смогли договориться.

31 мая Муктада ас-Садр, который возглавлял крупнейший в парламенте блок, выступил за роспуск законодательного органа и проведение новых досрочных выборов. 9 июня депутаты от его блока официально подали лидеру фракции прошение об отставке. Сам ас-Садр, как сообщали иракские СМИ, решил уйти из политической жизни.

После ухода "садристов" из парламента шиитские Координационные силы стали крупнейшим блоком. Это дает им право участвовать в переговорах об избрании нового президента и выдвинуть кандидата на пост главы правительства. Координационные силы, которые в январе активно оспаривали с "садристами" статус крупнейшего блока, объединяет несколько шиитских партий, в числе которых "Государство закона" экс-премьера Нури аль-Малики, "Аль-Фатих", "Аль-Хукма", "Сайрун", "Ан-Наср" и некоторые другие.